توافد الطلاب على لجان الثانوية العامة وتفتيشهم قبل امتحانات الأحياء والرياضيات والإحصاء

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2026 النظام الجديد ، على لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 لآداء امتحان الأحياء لطلاب علمي علوم ، امتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء لطلاب أدبي لطلاب النظام الجديد ، وذلك في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2026

كما يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2026 النظام القديم ، على لجان امتحانات الثانوية العامة لآداء امتحانات الجيولوجيا لطلاب علمي علوم ، والإستاتيكا لطلاب علمي رياضة والفلسفة لطلاب ادبي

حيث تم أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، ببدء إجراءات تفتيش الطلاب بمداخل اللجان اعتبارًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لضمان الانتهاء من جميع الإجراءات قبل موعد بدء الامتحان، مع التأكيد على ضرورة تواجد جميع الطلاب داخل اللجان في موعد أقصاه الساعة الثامنة وخمسون دقيقة صباحًا.

جدير بالذكر، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2026 بلغ 921 ألفًا و709 طلاب وطالبات بالنظامين الجديد والقديم، منهم 3403 طلاب بالنظام القديم، و918 ألفًا و306 طلاب بالنظام الجديد، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات على مستوى الجمهورية.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2026 .. اليوم

وتنتهي اليوم الخميس 16 يوليو 2026 امتحانات الثانوية العامة 2026 رسمياً ، في جميع محافظات الجمهورية



حيث يصل طلاب الثانوية العامة 2026 اليوم الخميس إلى محطة النهاية في ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وذلك بآداء امتحان الأحياء لطلاب علمي علوم ، امتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء لطلاب أدبي لطلاب النظام الجديد

كما ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم اليوم الخميس بآداء امتحانات الجيولوجيا لطلاب علمي علوم ، والإستاتيكا لطلاب علمي رياضة والفلسفة لطلاب ادبي

وكان قد انطلق رسميا ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد 21 يونيو 2026 في جميع محافظات الجمهورية