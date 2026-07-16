شاهد عيان عن حريق العمرانية:«محدش عرف ينقذهم».. ومصطفى كامل يعتذر لأهالي الشرقية.. ومدبولي: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 55 مليار دولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي..

مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع إلى أكثر من 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس قوة مؤشرات الاقتصاد المصري واستمرار تحسن الأداء المالي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أن الاحتياطي ارتفع بنحو ملياري دولار خلال شهر واحد فقط، وهو ما يعكس قدرة

مدبولي: الحكومة تقلص الحلقات الوسيطة لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ إجراءات تستهدف تقليص الحلقات الوسيطة في منظومة تداول السلع، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق وفرة في الإنتاج، ويؤدي إلى خفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الإنتاج والتوزيع وتحسين كفاءة الأسواق، بما يضمن وصول السلع للمستهلك بأسعار أكثر تنافسية، مؤكدًا أن ضبط الأسواق وزيادة الإنتاج يمثلان أولوية للحكومة خلال المرحلة الحالية.

ترامب: الجسور ومحطات الطاقة أهدافنا التالية في إيران خلال الأسبوع المقبل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أهداف واشنطن التالية في إيران خلال الأسبوع المقبل ستكون الجسور ومحطات الطاقة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إسرائيلية بأنه من المرجح أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، يوم الإثنين المقبل، خلال زيارة يعتزم نتنياهو القيام بها إلى الولايات المتحدة.

الصحة» تتصدّى لإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية.. التوسّع في العيادات المتخصصة ضمن مبادرة «صحتك سعادة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان التوسع في خدمات علاج سوء استخدام وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، من خلال إطلاق المرحلة الثانية من العيادات التخصصية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "صحتك سعادة" الهادفة إلى تعزيز الصحة النفسية ودعم الفئات الأكثر عرضة للمشكلات النفسية المرتبطة بالاستخدام المفرط للتكنولوجيا.

منع استخدام التكنولوجيا

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الهدف من هذه العيادات لا يتمثل في منع استخدام التكنولوجيا، وإنما مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الاستخدام القهري للإنترنت والألعاب الإلكترونية، والذي ينعكس سلبًا على حياتهم اليومية وصحتهم النفسية وقدرتهم على الدراسة أو العمل والتواصل الاجتماعي.

رئيس وزراء العراق: عازمون على حصر السلاح بيد الدولة

أكد علي الزيدي رئيس وزراء العراق، عزمه على حصر السلاح بيد الدولة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال علي الزيدي رئيس وزراء العراق:" ماضون في انتهاج سياسة خارجية متوازنة مع الجميع"

احتياطي السلع الأساسية آمن لأكثر من 7 أشهر.. الزراعة تزف بشرى سارة

تشهد الأسواق المصرية حالة من الاستقرار في أسعار عدد من السلع الأساسية، بالتزامن مع توافر كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، وارتفاع معدلات الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لأكثر من 7 أشهر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية.

"الموسيقيين": مصطفى كامل لم يقصد الإساءة لأهالي الشرقية

أكد طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفى كامل لم يقصد الإساءة إلى أهالي محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن الفيديو المتداول جرى فهمه بشكل خاطئ، وأن النقابة تقدمت ببلاغ رسمي للتحقيق في ملابساته.

الفيديو أُخرج من سياقه

وقال طارق مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، إن الفنان مصطفى كامل بادر بالخروج في بث مباشر من منزله في السادسة صباحًا فور علمه بالأزمة، دون استشارة أحد، لإيضاح حقيقة ما حدث.

شاهد عيان عن حريق العمرانية: الأم كانت تستغيث.. والطفلة سقطت من الطابق السابع

روى عرفة محمد، شاهد العيان على حريق عقار العمرانية، تفاصيل اللحظات الأولى لاندلاع النيران، مؤكدًا أنه حاول مساعدة الأسرة العالقة والتواصل مع قوات الحماية المدنية لإنقاذهم.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، إنه استيقظ في الثامنة والنصف صباحًا استعدادًا للذهاب إلى عمله، قبل أن يسمع صرخات استغاثة، ليتجه إلى شرفة منزله ثم يصعد إلى سطح العقار، حيث شاهد أفراد الأسرة محاصرين داخل الشقة وهم يطلبون النجدة.



