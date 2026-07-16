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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تيري هنري: نهائي كأس العالم بين «إسبانيا والأرجنتين» هو ما يتمناه الجميع

إسبانيا والأرجنتين
إسبانيا والأرجنتين
يارا أمين

أعرب أسطورة الكرة الفرنسية تيري هنري عن حماسه الكبير للمواجهة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المباراة تجمع بين بطلي القارتين الأوروبية وأمريكا الجنوبية.

وقال هنري، خلال تصريحات تلفزيونية: "بالنسبة لي، ماذا نريد أكثر من ذلك؟ بطل أوروبا يواجه بطل أمريكا الجنوبية في نهائي كأس العالم".

وأضاف أن هذه المواجهة تمثل قمة كروية منتظرة، في ظل المستوى المميز الذي قدمه المنتخبان طوال مشوارهما في البطولة، ما يجعل النهائي واحدًا من أكثر المباريات ترقبًا.

وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب النسخة الماضية، قد حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعدما تغلب على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

في المقابل، بلغ منتخب إسبانيا النهائي عقب فوزه على فرنسا بهدفين دون رد، ليضرب موعدًا مع "التانجو" في مواجهة مرتقبة على لقب كأس العالم 2026.

موعد نهائي كأس العالم 2026

وتقام مباراة إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.

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