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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الحديدي: منتخب مصر قدّم أداءً أفضل من إنجلترا أمام الأرجنتين.. وتريزيجيه لم يجد المساندة في الأهلي

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين
عبدالله هشام

أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر قدم أداءً مميزًا أمام الأرجنتين، وكان أفضل من المنتخب الإنجليزي، مشيرًا إلى أن الفراعنة نجحوا في مجاراة المنافس ولم يستسلموا خلال المباراة.

وقال عمرو الحديدي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "منتخب مصر أمام الأرجنتين كان أفضل من إنجلترا، وكنا بنعرف ننفذ التحولات الهجومية بشكل كويس جدًا، وقدرنا نجاريهم ولم نستسلم".

وأضاف: "مصر لم تتراجع أمام الأرجنتين، على عكس إنجلترا التي تراجعت بشكل واضح في نهاية المباراة".

وتابع: "تريزيجيه كان عايز يعمل حاجات كتير جدًا في الأهلي، لكن محدش ساعده من اللاعبين، واتعرض لانتقادات كبيرة بسبب ركلة الجزاء اللي أهدرها أمام إنتر ميامي".

واختتم عمرو الحديدي تصريحاته قائلًا: "من الطبيعي أن يمتلك نادي الزمالك 60% من شركة الكرة، لأن أي مستثمر يضمن تحقيق مكاسب عندما يستثمر في كيان كبير بحجم الزمالك".

عمرو الحديدي النادي الأهلي منتخب مصر الأرجنتين إنجلترا

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