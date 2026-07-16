المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: حسام حسن تحدث عن فلسطين من القلب.. ولم ينسق لتصريحاته

أكد محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول، أن المدير الفني حسام حسن يعد من أذكى المدربين الذين تعامل معهم، مشيرًا إلى أن كثيرًا من تصريحاته التي تبدو مثيرة للجدل يثبت مع الوقت أنها كانت في محلها.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني

وقال مراد، خلال استضافته مع الإعلامي أمير هشام في برنامج "مودرن سبورت" المذاع على قناة "Modern Mti"، إنه كان يناقش حسام حسن أحيانًا بشأن بعض تصريحاته، لكنه يكتشف لاحقًا أن المدير الفني كان يمتلك رؤية صحيحة.

وأضاف أن حديث حسام حسن عن القضية الفلسطينية خلال المؤتمر الصحفي في كأس العالم لم يكن مرتبًا أو منسقًا مسبقًا، موضحًا أن المدرب تحدث بعفوية ومن القلب بعد تلقيه سؤالًا من صحفية تركية.

وأشار إلى أن كلمات حسام حسن وصلت إلى الجماهير في مختلف أنحاء العالم، لأنها عبرت عن واقع حقيقي، مؤكدًا أن كثيرًا من المدربين كانوا سيتجنبون الخوض في هذا الملف، إلا أن جرأة المدير الفني تحسب له.