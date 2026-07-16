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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجل ضحية حريق عقار العمرانية يكشف تفاصيل اختفاء ذهب شقيقته

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشف سامح حسن، نجل إحدى ضحايا حريق عقار العمرانية، تفاصيل جديدة بشأن اختفاء جزء من المشغولات الذهبية الخاصة بشقيقته "سارة" عقب الحادث، مؤكدًا أنها وصلت إلى المستشفى وهي ترتدي ذهبها، إلا أنه فوجئ عند استلام المتعلقات بوجود قطعة مفقودة، ما دفعه إلى التقدم ببلاغ للنيابة للتحقيق في الواقعة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، أوضح سامح حسن أن شقيقته كانت تقيم في محافظة الإسكندرية، وأنها كانت عائدة من حفل زفاف برفقة زوجها وأولادها ووالدته ووالدته، داخل سيارة أحد أصدقائهم، قبل وقوع الحادث.

صور من الفرح توثق المشغولات الذهبية

وقال إن الجميع توقفوا على كوبري ستانلي لالتقاط صور تذكارية عقب انتهاء حفل الزفاف، مؤكدًا أن هذه الصور تُظهر شقيقته وهي ترتدي كامل مشغولاتها الذهبية، مضيفًا: "الصور موجودة، وكلها بتوضح الذهب اللي كانت لابساه".

وأشار إلى أن شقيقته استأذنت زوجها للعودة مع والدته إلى القاهرة لرعايتها، نظرًا لمعاناتها من مرض السرطان، مؤكدًا أنها جاءت خصيصًا للاهتمام بوالدتها.

وأضاف أن شقيقته وصلت إلى المستشفى وهي لا تزال ترتدي الذهب، إلا أنه عند تسلم المتعلقات فوجئ بوجود قطعة مفقودة، موضحًا: "المفروض أستلم 10 قطع، لأن الشخص الموجود في المستشفى قال لي إن أختك كانت لابسة خاتمين و8 غوايش، لكن اللي استلمته كان 9 قطع فقط".

وأكد أن السلسلة التي كانت ترتديها شقيقته في حفل الزفاف لم تكن ضمن المتعلقات التي تسلمها، رغم ظهورها بها في الصور التي التُقطت قبل الحادث.

بلاغ للنيابة لمعرفة مصير الذهب

وأوضح سامح حسن أنه لا يجزم بما حدث للقطعة المفقودة، قائلًا: "ممكن تكون وقعت أثناء الحادث، لكن في كل الأحوال أنا قدمت بلاغًا في النيابة علشان أعرف ذهب أختي راح فين".

لا أحد دخل الشقة بعد الحريق

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشقة لم يدخلها أحد بعد وقوع الحريق، قائلًا: "أنا ما أقدرش أدخل الشقة ولا حد يقدر يدخل يعمل أي حاجة، وأنا هدور على حاجتي وحاجات أهلي، ولو في حاجة مفقودة فهي كانت مع سارة، لأنها راحت المستشفى بحاجتها".

حريق العمرانية محافظة الإسكندرية واقعة العمرانية

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