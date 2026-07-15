القبض على 8 بلطجية تعدوا على مالك محل جزارة وعامل في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء ببنى سويف .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة بنى سويف من (القائم على النشر "مالك محل لحوم كائن بدائرة القسم"، وعامل بذات المحل "مصاب بجرح قطعى"- مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (8 أشخاص) لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة وإلقاء الحجارة على المحل الخاص بالأول والتعدى على العامل بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية محدثين إصابته لخلافات بينهم حول تجارة اللحوم .





أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 8 أشخاص من ضمنهم 6 جزارين " لـ 2منهم معلومات جنائية" – مقيمن بذات الدائرة).. وضُبط بحوزتهم (الأسلحة المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وإتهموا (عاملين بمحل القائم على النشر) بالتعدى عليهم بعصى خشبية، أمكن ضبطهما والعصى المستخدمة فى التعدى .



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.