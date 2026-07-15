قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبيو: أمريكا ترغب في أن تكون الشريك المفضل لكولومبيا
الصحة: إدمان الانترنت يؤدي إلى اضطرابات النوم والاكتئاب والقلق
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الفلسطيني الوضع في غزة
تفاصيل واقعة تعدي الباعة الجائلين بالضرب على نائب رئيس مجلس مدينة رأس البر
شعبة البن: البن في مصر آمن.. وضبط مصنع غش لا يعكس واقع السوق|فيديو
أمير هشام يكشف كواليس قرار لجنة شؤون اللاعبين في أزمة الزمالك وزيزو
دوي 3 انفجارات جنوب شرقي إيران.. وسقوط قذيفة في بندر عباس
دوي 8 انفجارات في قضاء بمبور جنوب شرقي إيران.. والسلطات تلتزم الصمت
نجل ضحية حريق العمرانية: الطفلة الناجية لا تعلم بوفاة أسرتها.. وعملت 3 عمليات
ترامب: الإيرانيون يريدون عقد لقاء.. وسنرى ما سيحدث
شرطة يوتا تكشف تفاصيل هجوم استهدف مسلما بدافع الكراهية.. الجاني: أنوي قتل المسلمين
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نبيلة عبيد: لن أعود إلى السينما إلا بعمل يليق بتاريخي.. واخترت «لا تطفئ الشمس» بنفسي| حوار

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
تقى الجيزاوي

تواصل الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد التحضير لمسلسلها «جذوة»، فيما تستعد لخوض تجربة إذاعية جديدة تعيدها إلى عالم الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس من خلال رواية «لا تطفئ الشمس».


وفي حوارها مع «صدى البلد»، تحدثت نبيلة عبيد عن أسباب اختيارها لهذا العمل، وكواليس تحضيره، كما كشفت موقفها من المشاركة في دراما رمضان، وشروط عودتها إلى السينما، ورأيها في التطور الذي تشهده صناعة السينما المصرية خلال الفترة الأخيرة.


 بعد سنوات طويلة من تقديم أعمال مأخوذة عن روايات إحسان عبد القدوس، تعودين إليه من جديد عبر «لا تطفئ الشمس».. ما الذي شجعك على خوض هذه التجربة؟

فى الحقيقة  أنا من اخترت الرواية بنفسي، لأن أعمال إحسان عبد القدوس لها مكانة خاصة جدًا عندي، وإذا نظرنا إلى مشواري الفني سنجد أن كثيرًا من أهم الأعمال التي قدمتها كانت من روايات ،  لذلك عندما جاءت فكرة «لا تطفئ الشمس» شعرت أنها مناسبة، خاصة أن الشخصية التى سأقدمها جديدة تمامًا بالنسبة لي، ولم أقدم مثلها من قبل، وهذا ما شجعني على خوض التجربة.


بما أن العمل يقدم في شكل إذاعي .. كيف تنظرين إلى هذه التجربة، وهل تختلف عن الدراما التلفزيونية؟
الأعمال الجيدة تظل قادرة على الوصول إلى الجمهور مهما اختلفت وسيلة تقديمها، وروايات إحسان عبد القدوس تحمل أفكارًا ومشاعر إنسانية تعيش مع الناس ، والإذاعة لها سحرها الخاص، لأنها تعتمد على الإحساس والصوت، وأنا متحمسة جدًا لهذه التجربة، وأتمنى أن تخرج بالشكل الذي يليق بالجمهور.


وإلى أين وصلت التحضيرات الخاصة بالعمل؟ وهل تم تحديد موعد بدء التسجيل أو عرضه؟
حتى الآن الأستاذ أحمد فتح الله يقوم بكتابة الحلقات وبعد الانتهاء منها سنبدأ التسجيل مباشرة ، أما موعد العرض فلم يتم الاستقرار عليه حتى الآن، وكل شيء سيتحدد بعد الانتهاء من مراحل التحضير.


- وماذا عن مسلسل «جذوة»؟ وما آخر تطورات العمل؟
فى الحقيقة سنعود لاستكمال التصوير خلال الأيام المقبلة بعد فترة توقف، وحتى الآن لم نستقر على عدد الحلقات النهائي، فقد يكون سبع حلقات أو أكثر، وكل هذه التفاصيل سيتم حسمها قريبًا.


جمهورك اعتاد رؤيتك في الأعمال الدرامية الكبرى.. هل يمكن أن نشاهد نبيلة عبيد في موسم رمضان 2027؟
فى الحقيقة لا، أنا لن أتواجد في الموسم الرمضاني المقبل، ولا يوجد مشروع درامي فى رمضان حاليًا.

بعد هذا التاريخ الطويل مع السينما، ما الذي يمكن أن يقنع نبيلة عبيد بالعودة إلى الشاشة الكبيرة؟
العودة إلى السينما تحتاج إلى عمل قوي يليق بما قدمته طوال مشواري. أنا قدمت أعمالًا كثيرة أعتز بها، ولذلك لا يمكن أن أعود إلا إذا وجدت رواية أو شخصية تضيف لي، لأن اختيار العمل بالنسبة لي هو أهم خطوة.

  • كنتى من أوائل الفنانين الذين أشادوا بفيلم «7 Dogs».. ما الذي لفت انتباهك في هذه التجربة؟
    فى الحقيقة أذهلني المستوى الفني للفيلم، سواء من ناحية الأداء أو القصة أو الإخراج أو التصوير، بالإضافة إلى الموسيقى والمؤثرات الصوتية ولذلك شعرت بحالة من المتعة طوال فترة المشاهدة، وكان واضحًا حجم المجهود المبذول في كل تفاصيل العمل.

 في ختام الحوار.. ما الرسالة التي تودين توجيهها إلى صناع السينما والجمهور؟
نبيلة عبيد: أوجه الشكر لكل القائمين على هذه الأعمال التي ترفع مستوى السينما المصرية، وأتمنى استمرار تقديم أعمال قوية ومختلفة، لأن ذلك ينعكس في النهاية على الجمهور وعلى مستقبل الصناعة. 

نبيلة عبيد اعمال نبيلة عبيد مسلسل جذوة رواية «لا تطفئ الشمس» رمضان 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

اختبارات القدرات

تبدأ 19 يوليو.. ننشر أماكن ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

مطار القاهرة

شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس

تريلا مرغم بالإسكندرية

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

بشرى لعشاق كرة القدم.. شاهد مباراة الأرجنتين وأنجلترا على beIN Sports المفتوحة

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

ترشيحاتنا

الدكتور حبيب أبو جمعة، أستاذ الأدب والنقد المتفرغ ووكيل الكلية الأسبق

أستاذ متفرغ بالدراسات الإسلامية يشارك بنفسه في تجهيز المقر الجديد | صور

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم الزكاة على الأموال المقرضة للآخرين.. نصيب الزوجة في شقة زوجها المتوفى.. هل من حق الزوج منع زوجته من زيارة أهلها؟

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الصحابي عبد الله بن سلام كان نموذجا فريدا في الصدق والأمانة

بالصور

طريقة عمل فتة المكدوس

طريقة عمل فتة المكدوس
طريقة عمل فتة المكدوس
طريقة عمل فتة المكدوس

نبيلة عبيد: لن أعود إلى السينما إلا بعمل يليق بتاريخي.. واخترت «لا تطفئ الشمس» بنفسي| حوار

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

ياسمين رئيس تُثير الجدل بفستانها رفقة زوجها | صور

ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

فيديو

مصطفى كامل

بطابع مبهج.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان فرح

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

أحد المتهمين

دخلنا تهريب.. المتحدث العسكري ينشر اعترافات جديدة من الدهابة المقبوض عليهم

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

المزيد