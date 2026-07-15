نبيلة عبيد: لن أعود إلى السينما إلا بعمل يليق بتاريخي.. واخترت «لا تطفئ الشمس» بنفسي| حوار

تواصل الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد التحضير لمسلسلها «جذوة»، فيما تستعد لخوض تجربة إذاعية جديدة تعيدها إلى عالم الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس من خلال رواية «لا تطفئ الشمس».



وفي حوارها مع «صدى البلد»، تحدثت نبيلة عبيد عن أسباب اختيارها لهذا العمل، وكواليس تحضيره، كما كشفت موقفها من المشاركة في دراما رمضان، وشروط عودتها إلى السينما، ورأيها في التطور الذي تشهده صناعة السينما المصرية خلال الفترة الأخيرة.



بعد سنوات طويلة من تقديم أعمال مأخوذة عن روايات إحسان عبد القدوس، تعودين إليه من جديد عبر «لا تطفئ الشمس».. ما الذي شجعك على خوض هذه التجربة؟

فى الحقيقة أنا من اخترت الرواية بنفسي، لأن أعمال إحسان عبد القدوس لها مكانة خاصة جدًا عندي، وإذا نظرنا إلى مشواري الفني سنجد أن كثيرًا من أهم الأعمال التي قدمتها كانت من روايات ، لذلك عندما جاءت فكرة «لا تطفئ الشمس» شعرت أنها مناسبة، خاصة أن الشخصية التى سأقدمها جديدة تمامًا بالنسبة لي، ولم أقدم مثلها من قبل، وهذا ما شجعني على خوض التجربة.



بما أن العمل يقدم في شكل إذاعي .. كيف تنظرين إلى هذه التجربة، وهل تختلف عن الدراما التلفزيونية؟

الأعمال الجيدة تظل قادرة على الوصول إلى الجمهور مهما اختلفت وسيلة تقديمها، وروايات إحسان عبد القدوس تحمل أفكارًا ومشاعر إنسانية تعيش مع الناس ، والإذاعة لها سحرها الخاص، لأنها تعتمد على الإحساس والصوت، وأنا متحمسة جدًا لهذه التجربة، وأتمنى أن تخرج بالشكل الذي يليق بالجمهور.



وإلى أين وصلت التحضيرات الخاصة بالعمل؟ وهل تم تحديد موعد بدء التسجيل أو عرضه؟

حتى الآن الأستاذ أحمد فتح الله يقوم بكتابة الحلقات وبعد الانتهاء منها سنبدأ التسجيل مباشرة ، أما موعد العرض فلم يتم الاستقرار عليه حتى الآن، وكل شيء سيتحدد بعد الانتهاء من مراحل التحضير.



- وماذا عن مسلسل «جذوة»؟ وما آخر تطورات العمل؟

فى الحقيقة سنعود لاستكمال التصوير خلال الأيام المقبلة بعد فترة توقف، وحتى الآن لم نستقر على عدد الحلقات النهائي، فقد يكون سبع حلقات أو أكثر، وكل هذه التفاصيل سيتم حسمها قريبًا.



جمهورك اعتاد رؤيتك في الأعمال الدرامية الكبرى.. هل يمكن أن نشاهد نبيلة عبيد في موسم رمضان 2027؟

فى الحقيقة لا، أنا لن أتواجد في الموسم الرمضاني المقبل، ولا يوجد مشروع درامي فى رمضان حاليًا.

بعد هذا التاريخ الطويل مع السينما، ما الذي يمكن أن يقنع نبيلة عبيد بالعودة إلى الشاشة الكبيرة؟

العودة إلى السينما تحتاج إلى عمل قوي يليق بما قدمته طوال مشواري. أنا قدمت أعمالًا كثيرة أعتز بها، ولذلك لا يمكن أن أعود إلا إذا وجدت رواية أو شخصية تضيف لي، لأن اختيار العمل بالنسبة لي هو أهم خطوة.

كنتى من أوائل الفنانين الذين أشادوا بفيلم «7 Dogs».. ما الذي لفت انتباهك في هذه التجربة؟

فى الحقيقة أذهلني المستوى الفني للفيلم، سواء من ناحية الأداء أو القصة أو الإخراج أو التصوير، بالإضافة إلى الموسيقى والمؤثرات الصوتية ولذلك شعرت بحالة من المتعة طوال فترة المشاهدة، وكان واضحًا حجم المجهود المبذول في كل تفاصيل العمل.

في ختام الحوار.. ما الرسالة التي تودين توجيهها إلى صناع السينما والجمهور؟

نبيلة عبيد: أوجه الشكر لكل القائمين على هذه الأعمال التي ترفع مستوى السينما المصرية، وأتمنى استمرار تقديم أعمال قوية ومختلفة، لأن ذلك ينعكس في النهاية على الجمهور وعلى مستقبل الصناعة.