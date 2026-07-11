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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بورصة الدواجن اليوم| عروض وتخفيضات على الفراخ والبانية.. والبلدي يسجل 100 جنيه

الدواجن
الدواجن
قسم الخدمات
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

​شهدت أسواق الدواجن اليوم السبت 11 يوليو استقراراً ملحوظاً في الأسعار، مع تقديم التجار لحزمة من العروض التنافسية والتخفيضات على الكميات والأوزان الكبيرة، خاصة على الفراخ البيضاء، البلدي، ومشتقاتها مثل البانية والأوراك، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المستهلكين وتنشيط حركة البيع.

​وجاءت حركة الأسعار والعروض المتاحة في الأسواق اليوم على النحو التالي:

الدواجن

​أولاً: أسعار الفراخ والطيور (للكيلو والعروض)

​تميزت أسواق اليوم بطرح "باقات توفير" لشراء كميات الـ10 كيلو، التي تمنح المستهلكين خصومات إضافية:

الفراخ البيضاء: سجل سعر الكيلو 80 جنيهاً، بينما جاء عرض الـ10 كيلو بسعر تخفيضي يبلغ 750 جنيهاً (بواقع 75 جنيهاً للكيلو داخل العرض).

الفراخ البلدي: استقر سعر الكيلو عند 100 جنيه، في حين سجل عرض الـ 10 كيلو قيمة 899 جنيهاً.

الفراخ الصعيدي والحشو: سجلت الفراخ البلدي الصعيدي وفراخ الحشو 120 جنيهاً للكيلو.

عرض العتاقي التوفيري: طرح التجار عرضاً خاصاً على الفراخ البلدي "العتاقي" يشمل 5 فرخات (وزن الواحدة كيلو ونصف) بإجمالي 500 جنيه.

اسعار الدواجن اليوم

الديوك والأمهات: سجلت ديوك الأمهات البلدي 90 جنيهاً للكيلو، بينما تميزت الأمهات البيضاء بالسعر الأقل في الأسواق لتسجل 50 جنيهاً فقط للكيلو.

​ثانياً: أسعار البط والرومي والطيور الأخرى

​واصلت الطيور الفاخرة استقرارها في وعاء الأسعار اليوم وجاءت كالتالي:

  • ​البط البلدي: 130 جنيهاً للكيلو.
  • ​الرومي البلدي: 150 جنيهاً للكيلو.
  • ​الوز الشامورت: 120 جنيهاً للكيلو.
  • ​الأرانب البلدي: 120 جنيهاً للكيلو.
  • ​الحمام الجامبو: سجل سعر "جوز الحمام" 240 جنيهاً.

​ثالثاً: بورصة مشتقات الدواجن وعروض الأوزان الكبيرة

و​فتحت محال الطيور باب التوفير للمواطنين عبر تقديم خصومات قوية عند شراء كميات من أجزاء ومصنعات الفراخ، وجاءت تفاصيلها كالآتي:

اسعار الدواجن اليوم

البانية: سجل الكيلو المفرد 200 جنيه، بينما جاء عرض الـ 3 كيلو لتوفير أكبر بسعر 575 جنيهاً.

الشيش طاووك: استقر الكيلو عند 180 جنيهاً، ودخل في عرض الـ 3 كيلو بسعر 500 جنيه.

شاورما الفراخ: بلغ سعر الكيلو 190 جنيهاً، وسجل عرض الـ 3 كيلو قيمة 500 جنيه.

الأوراك: سجل الكيلو 90 جنيهاً، بينما طرح التجار عرض الـ 5 كيلو بسعر 375 جنيهاً.

الدبابيس والحمام الكداب وصدور بالعظم: تساوت هذه الأصناف في السعر، حيث سجل الكيلو منها 120 جنيهاً، وجاء عرض الـ 5 كيلو لأي منها بقيمة 500 جنيه.

الكبد والقوانص: سجل سعر الكيلو 100 جنيه، في حين شمل عرض الوزن المفيد شراء 2.5 كيلو بسعر 200 جنيه.

اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

الأجنحة (الوينجز): تميزت بالسعر الاقتصادي حيث سجل الكيلو 50 جنيهاً، وجاء عرض الـ 5 كيلو بقيمة 200 جنيه.

​يُذكر أن هذه العروض قد شهدت إقبالاً ملحوظاً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم الأسبوعية والشهرية، نظراً للفارق السعري الواضح الذي تحققه عروض الكميات مقارنة بشراء الكيلو المنفرد.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الطيور البانية الأوراك

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