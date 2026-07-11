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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا: منتخب مصر كتب فصلا تاريخيا في مونديال 2026 وغيّر نظرة العالم للفراعنة

فيفا
فيفا
باسنتي ناجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالمشوار التاريخي الذي قدمه منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة لم يشاركوا في البطولة من أجل الظهور فقط؛ بل نجحوا في كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية، وغيروا نظرة العالم إليهم.

فيفا

وأوضح "فيفا"، في تقرير نشره عبر موقعه الرسمي، أن المنتخب المصري قطع رحلة استثنائية خلال 8 سنوات، بعدما عاد إلى كأس العالم في نسخة 2018 عقب غياب دام 28 عامًا، لكنه ودع البطولة آنذاك من دور المجموعات دون تحقيق أي نقطة، وهو ما ترك الجماهير تتساءل عن موعد الإنجاز الحقيقي.

وأشار التقرير إلى أن الإجابة جاءت في مونديال 2026؛ بعدما ظهر منتخب مصر بصورة مختلفة، وقدم مستويات قوية أمام كبار المنتخبات، ليحقق إنجازات تاريخية غير مسبوقة، أبرزها تحقيق أول فوز في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة، بالإضافة إلى تحقيق أول انتصار في مباراة إقصائية.

وأكد "فيفا" أن رحلة الفراعنة ربما لم تنتهِ بالتتويج باللقب، لكنها كانت كافية لتغيير الصورة الذهنية عن المنتخب المصري عالميًا، بعدما أثبت قدرته على منافسة كبار المنتخبات وترك بصمة ستظل محفورة في تاريخ كأس العالم.

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