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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند مضغ القرنفل كل صباح؟.. فوائد مذهلة

القرنفل
القرنفل
هاجر هانئ
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أصبح مضغ فصين من القرنفل كل صباح عادة صحية شائعة، حيث يدّعي الكثيرون أنه يُحسّن الهضم، ويُقوّي المناعة، ويُنعش النفس.

ورغم أن القرنفل ليس علاجًا سحريًا، إلا أن الأبحاث تُشير إلى أن براعم الزهور المجففة الصغيرة هذه - المعروفة علميًا باسم Syzygium aromaticum - تحتوي على مركبات نباتية فعّالة قد تُساهم في دعم الصحة العامة.

ويكمن السر في الأوجينول، المركب النشط الرئيسي في القرنفل. يُعرف الأوجينول بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات والبكتيريا، فضلاً عن كونه مسكناً للألم، مما يجعل القرنفل من أغنى التوابل بالعناصر الغذائية في المطبخ.

مع ذلك، يؤكد الخبراء أن معظم الأدلة مستمدة من الدراسات المخبرية والحيوانية، مع وجود أبحاث محدودة على البشر.

الفوائد الصحية لمضغ القرنفل كل صباح

يدعم صحة الفم وينعش النفس
من أبرز فوائد مضغ القرنفل تحسين رائحة الفم. يحتوي القرنفل على مادة الأوجينول التي تتميز بخصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، مما يساعد على الحد من نمو البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة والتهابات اللثة. لهذا السبب، يُستخدم زيت القرنفل منذ القدم في العلاجات التقليدية لآلام الأسنان المؤقتة وعدم الراحة في الفم.

في حين أن مضغ القرنفل قد يساعد في الحفاظ على نظافة الفم، إلا أنه يجب أن يكمل - لا يحل محل - التنظيف اليومي بالفرشاة والخيط والفحوصات الروتينية للأسنان.

يحسن الهضم
يُستخدم القرنفل في الطب التقليدي منذ قرون لتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي. يُعتقد أنه يُحفز إنزيمات الهضم، مما يُساعد الجسم على هضم الطعام بكفاءة أكبر. كما أفاد بعض الأشخاص بتخفيف الانتفاخ والغازات وعسر الهضم بعد تناول القرنفل.

تشير الدراسات التي أُجريت على الحيوانات إلى أن الأوجينول قد يساعد في حماية بطانة المعدة وتقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة. ورغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر، إلا أن إضافة القرنفل إلى نظام غذائي متوازن قد يُسهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

مصدر غني بمضادات الأكسدة القوية
يُعدّ القرنفل من بين أغنى التوابل بمضادات الأكسدة. تساعد مضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة الضارة التي تُساهم في الشيخوخة والالتهابات والأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

يُعتبر الأوجينول من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في التوابل. ورغم أن مضغ فص أو فصين من القرنفل لن يُحدث تغييراً جذرياً في صحتك بين ليلة وضحاها، إلا أن إدخال الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في نظامك الغذائي اليومي يُمكن أن يدعم صحتك على المدى الطويل.

يساعد في الحفاظ على مستويات سكر الدم الصحية
تشير الأبحاث الحديثة إلى أن القرنفل قد يدعم تنظيم مستوى السكر في الدم بشكل صحي. وتشير بعض الدراسات البشرية الصغيرة والأبحاث الحيوانية إلى أن المركبات الموجودة في القرنفل قد تُحسّن حساسية الأنسولين وتقلل من ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد الوجبات.

مع ذلك، لا ينبغي أبدًا استبدال أدوية السكري الموصوفة بالقرنفل. يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل جعل القرنفل جزءًا منتظمًا من نظامهم الغذائي اليومي، خاصةً إذا كانوا يتناولون أدوية لخفض مستوى السكر في الدم.

يساعد على مكافحة الالتهاب
يرتبط الالتهاب المزمن بأمراض مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات التمثيل الغذائي. وقد أظهرت الدراسات المخبرية أن الأوجينول له تأثيرات مضادة للالتهاب من خلال خفض مؤشرات الالتهاب. تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدراسات تستخدم مستخلصات القرنفل المركزة بدلاً من القرنفل الكامل. ومع ذلك، فإن إدراج القرنفل في نظام غذائي مضاد للالتهاب قد يوفر فوائد صحية متواضعة.

قد يُوفر مضغ فص أو فصين من القرنفل كل صباح فوائد صحية عديدة، منها رائحة فم منعشة، وتحسين الهضم، وحماية مضادة للأكسدة، وتقليل الالتهابات. مع ذلك، ينبغي اعتبار القرنفل جزءًا من نمط حياة صحي، وليس بديلاً عن العلاج الطبي أو النظام الغذائي المتوازن.

لأن القرنفل قوي المفعول، فإن الاعتدال هو المفتاح.

القرنفل مضغ القرنفل الهضم التهاب المفاصل

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