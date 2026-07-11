قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تتلقى 217 ألف شكوى وطلب استغاثة خلال يونيو
محافظ جنوب سيناء يوافق على استخراج كارت الفلاح الذكي لمزارعي واضعي اليد
إحالة 12 من العاملين بوحدتين لطب الأسرة ببورسعيد للمحاكمة للتلاعب بصرف الأدوية
طارق السيد: دينامو زغرب يطلب 4 ملايين دولار للموافقة على رحيل بكرار إلى الأهلي
عقب التألق في كاس العالم.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب
النيابة العامة تتحفظ على أصول بـ7.89 مليار جنيه و318 مليون دولار في قضايا غسل الأموال
الصادرات الزراعية المصرية تكسر حاجز 5.8 مليون طن.. والموالح تتصدر عالميًا
مصر تكتسح كندا بثلاثية نظيفة لتلتقي ناميبيا في نهائي مونديال كرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص بباريس
اليوم ..وزير الصناعة يزور المحلة بدعوة من أصحاب مصانع الغزل والنسيج
صحة الغربية :خروج كل مصابي حادث قطار محلة روح من مستشفي طنطا العام
الصين تدعو إلى بذل الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
حظر روسيا لصادرات الديزل يربك أسواق الطاقة العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد واقعة التسمم الجماعي بالشوبك.. تحرك عاجل من النواب لمنع تداول المنتجات مجهولة المصدر

أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أميرة خلف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بشأن تشديد الرقابة على الأغذية والمشروبات المتداولة بالأسواق الشعبية، وذلك على خلفية واقعة التسمم الجماعي التي شهدتها قرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة.

وأوضح "محسب"،  أن الواقعة، التي أسفرت عن إصابة نحو 100 مواطن، بينهم أطفال ومسنون، بأعراض تسمم غذائي حاد عقب تناول أحد المشروبات المتداولة في سوق شعبي، تمثل جرس إنذار يستوجب مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على الأغذية والمشروبات، بما يضمن حماية صحة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأشار إلى أنه رغم استقرار معظم الحالات وخروج عدد كبير من المصابين من المستشفيات بعد تلقي العلاج، فإن الحادث كشف عن ضرورة إعادة تقييم كفاءة الرقابة على الأسواق الشعبية والباعة الجائلين، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بتداول وبيع الأغذية والمشروبات، خاصة المنتجات مجهولة المصدر.

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن حماية صحة المواطنين تفرض تعزيز التنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجهزة الإدارة المحلية، لضمان سرعة اكتشاف المخالفات وسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات قبل وصولها إلى المستهلكين، مشددًا على أن الوقاية والرقابة الاستباقية تمثلان خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة العامة.

تكثيف الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق الشعبية

وطالب "محسب"  الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق الشعبية والباعة الجائلين، لضبط الأغذية والمشروبات غير المطابقة للاشتراطات الصحية، ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر، إلى جانب مراجعة منظومة الرقابة على تصنيع وتداول وبيع الأغذية والمشروبات الشعبية، ووضع ضوابط أكثر صرامة لضمان سلامتها.

كما دعا إلى إعداد خطة شاملة للتفتيش الدوري على الأسواق الأسبوعية والشعبية في مختلف المحافظات، مع تعزيز سرعة الاستجابة لأي بلاغات تتعلق بحالات التسمم الغذائي، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بمخاطر شراء الأغذية والمشروبات من مصادر غير مرخصة.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة مراجعة التشريعات والعقوبات المنظمة لجرائم الغش الغذائي وتداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بما يحقق الردع العام، مطالبًا الحكومة بموافاة مجلس النواب بخطة متكاملة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء، تتضمن الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني اللازم لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة الغذائية . 

أيمن محسب لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

منتخب مصر

سيارات وشاليهات فندقية .. مكافآت غير متوقعة تواكب الإنجاز التاريخي لمنتخب مصر

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن

ترشيحاتنا

ساندي

ساندي بإطلالة كاجوال جريئة تخطف الأنظار.. لوك عصري يجمع البساطة والتميز

طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب

طريقة عمل آيس كريم الشهد والكنتالوب.. وصفة صيفية منعشة

نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

لتجنب الإصابة بسرطان الجلد.. نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

بالصور

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

هل وضع البيض في باب الثلاجة خطأ؟.. خبراء يوضحون الطريقة الصحيحة لحفظه

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟.. ما سر الـ 74 درجة مئوية؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن في الثلاجة؟.. خبراء يوضحون طريقة الحفظ الصحيحة

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد