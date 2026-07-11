محافظ جنوب سيناء يوافق على استخراج كارت الفلاح الذكي لمزارعي واضعي اليد

وافق محافظ جنوب سيناء إسماعيل كمال على استخراج كارت الفلاح الذكي لمزارعي جنوب سيناء من واضعي اليد وذلك لحين الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال بيان للمحافظة إن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظعلى دعم مزارعي المحافظة وتخفيف الأعباء عنهم.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تيسير حصول المزارعين على الخدمات الزراعية وضمان استفادتهم من منظومة الدعم، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ جنوب سيناء استمرار المحافظة في اتخاذ جميع الإجراءات التي تدعم المزارعين وتيسر حصولهم على الخدمات، بما يحقق التنمية الزراعية الشاملة، ويرفع كفاءة القطاع الزراعي بالمحافظة، ويعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

ويُعد كارت الفلاح الذكي بطاقة إلكترونية أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن مشروع ميكنة الحيازة الزراعية، بهدف دعم التحول الرقمي وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمزارعين والحيازات الزراعية، وضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها.

ويحقق الكارت عددًا من الأهداف، أبرزها إنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة للحيازات الزراعية، وضمان وصول الدعم الزراعي إلى مستحقيه ومنع التلاعب، وإحكام الرقابة على صرف الأسمدة المدعمة إلكترونيًا، ودعم الدولة في التخطيط للإنتاج الزراعي وحصر المحاصيل، وتيسير حصول المزارعين على الخدمات الحكومية والتمويل، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في القطاع الزراعي.

كما يتيح الكارت العديد من الخدمات، من بينها صرف الأسمدة المدعمة ومستلزمات الإنتاج الزراعي إلكترونيًا، وإثبات الحيازة الزراعية وربطها بالرقم القومي، والاستفادة من القروض والخدمات التمويلية الزراعية، وإتاحة خدمات الدفع والخدمات الإلكترونية مستقبلًا، فضلًا عن دعم الخدمات الإرشادية الزراعية.

ويستحق الكارت المزارعين والحائزين المسجلة بياناتهم بالجمعيات الزراعية وبناءً على موافقة محافظ جنوب سيناء، يتم استخراج الكارت أيضًا لمزارعي واضعي اليد بالمحافظة لحين الانتهاء من إجراءات التقنين واستكمال الإجراءات القانونية.