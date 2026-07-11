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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق السيد: دينامو زغرب يطلب 4 ملايين دولار للموافقة على رحيل بكرار إلى الأهلي

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر
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علق طارق السيد، نجم الزمالك السابق، على الأنباء المتداولة بشأن مفاوضات النادي الأهلي لضم المهاجم الجزائري منصف بكرار، لاعب دينامو زغرب الكرواتي، مؤكدًا أن النادي الكرواتي يتمسك بالحصول على 4 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.  

وأشار طارق السيد، إلى أن الفارق المالي بين عرض الأهلي ومطالب دينامو زغرب يمثل العقبة الأكبر أمام إتمام الصفقة، في ظل تمسك النادي الكرواتي بمطالبه المالية، بينما يواصل الأهلي محاولاته للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.  


أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات قوية منذ أيام بالفعل مع الجزائري منصف بقرار مهاجم فريق دينامو زغرب الكرواتي.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث عبر قناة Modern Mti الفضائية: تواصلنا مع داريو داباك المدير الرياضي لنادي دينامو زغرب الكرواتي، والذي أكد بالفعل وصول عرض رسمي من الأهلي لضم اللاعب لكنه ليس كافيًا بالنسبة له.

وأضاف: المدير الرياضي للنادي الكرواتي أكد أنه يقدر الأهلي ويعرفه جيدًا، ولكن بقرار بالنسبة لهم هو أفضل مهاجم في الدوري الكرواتي، و- في حال عدم توافر عرض مناسب لن نوافق على رحيله وسيبقى هنا داخل النادي.

وتابع: تصريحات المدير الرياضي للنادي الكرواتي نوع من أنواع التفاوض، والجانب المالي لن يكون له تأثير على رغبة إدارة الأهلي في تدعيم صفوف الفريق، وياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي بالتأكيد سيكون له دور في تدعيم الصفقات.

وأوضح: دينامو زغرب يريد 4 مليون يورو، لبيع منصف بقرار للأهلي، ولا زالت المفاوضات مستمرة، والقصة قد تُحسم بشكل كبير لمصلحة القلعة الحمراء.

وأشار أمير هشام، إلى أن الأهلي يتفاوض مع بعض الأسماء لتدعيم خط الهجوم، ومحمد بانجورا مهاجم المولودية خارج الحسابات في التوقيت الحالي، كما أن هناك تراجع كبير بالنسبة لموقف الأردني علي علوان.

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