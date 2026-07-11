فاروق: الصادرات الزراعية تجاوزت الـ 5.8 مليون طن بعد فتح الأسواق الجديدة

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقدم ملحوظ في حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت حاجز الـ 5.8 مليون طن حتى الآن خلال العام الحالي، بما يؤكد تنامي الطلب العالمي على الحاصلات المصرية، ويجسد نجاح الدولة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة تنافسيته على الساحة الدولية.

ووفقا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية، واصلت الموالح تربعها على عرش الصادرات بكمية تجاوزت 2.2 مليون طن، بينما جاءت البطاطس الطازجة في المركز الثاني بكميات بلغت أكثر من 908 آلاف طن، كما سجلت الصادرات الزراعية من محصول البطاطا نحو 218 ألف طن.

وذكر التقرير ، أن الصادرات الزراعية المصرية من محصول العنب تجاوزت 147 ألف طن، ومن الفاصوليا الطازجة والجافة نحو 125 ألف طن، فيما بلغت صادرات البصل الطازج أكثر من 123 ألف طن، والفراولة الطازجة أكثر من 39 ألف طن، فيما سجلت صادرات الثوم الطازج نحو 34 ألف طن، والطماطم الطازجة 20 ألف طن، بالإضافة إلى تدفق كميات كبيرة من محاصيل الجوافة والرمان، والتي جاءت في مراتب متقدمة على التوالي، ضمن قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية.

وفي سياق متصل، أكد فاروق استمرار جهود وزارة الزراعة، من خلال الإدارة المركزية للحجر الزراعي وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، لفتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية بمختلف قارات العالم، واختراق أسواق واعدة ذات اشتراطات حجرية صارمة، بما يسهم في توسيع الخريطة التصديرية لمصر وتعزيز نفاذ السلع الزراعية المختلفة لدول العالم.

وشدد وزير الزراعة، على أن هذا التوسع والنمو المستمر يمثل شهادة ثقة دولية متزايدة في منظومة الرقابة والتتبع المصرية، ويؤكد مطابقة الحاصلات الوطنية لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، مشيرا إلى مواصلة العمل المشترك مع المنتجين والمصدرين للحفاظ على هذه المكتسبات ودعم الاقتصاد الوطني.