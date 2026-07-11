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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري
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أكد مسؤول الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لوكس سبتمبر، أن ملف زيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لا يزال قيد الدراسة، نافيًا صدور أي قرار رسمي حتى الآن بشأن هذا الأمر، ومشيرًا إلى أن الحسم سيكون بعد اجتماع مرتقب داخل الاتحاد الأفريقي.

وأوضح مسؤول الاتحاد الأفريقي، في تصريحات خاصة، أن ما يتم تداوله بشأن مشاركة الأهلي في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا لا يستند إلى قرار رسمي حتى الآن، مؤكدًا أن الاتحاد سيعقد اجتماعًا خلال الفترة المقبلة لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالملف، وبعدها سيتم الإعلان عن القرار النهائي سواء بالموافقة على زيادة عدد الأندية المصرية أو الإبقاء على النظام الحالي.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي يدرس مختلف المقترحات الخاصة بالبطولات القارية، وأن أي تعديل في عدد المقاعد المشاركة لن يتم اعتماده إلا بعد الانتهاء من المناقشات الرسمية واعتماد القرار من الجهات المختصة داخل الاتحاد.

اجتماع مرتقب لحسم الملف

وأضاف أن الاجتماع المنتظر سيكون حاسمًا في هذا الملف، حيث سيتم خلاله مناقشة إمكانية إجراء تعديلات على نظام المشاركة في البطولة، قبل إصدار بيان رسمي يوضح الموقف النهائي، مؤكدًا أن جميع الأندية والاتحادات الوطنية ستُبلغ بالقرار فور اعتماده.

تصريحات شوبير تشعل الجدل

وجاءت هذه التصريحات بعدما أثارت تصريحات الإعلامي أحمد شوبير حالة واسعة من الجدل خلال الأيام الماضية، إذ أكد عبر برنامجه أن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، وافق على زيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجماهير إلى توقع مشاركة الأهلي في النسخة المقبلة من البطولة.

ورغم تزايد التكهنات خلال الساعات الماضية، فإن تصريحات مسؤول الاتحاد الأفريقي أكدت أن الملف لم يُحسم بصورة نهائية، وأن جميع الأنباء المتداولة حتى الآن تظل غير رسمية، في انتظار الاجتماع المرتقب الذي سيحدد الموقف النهائي، قبل إعلان القرار بشكل رسمي من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بما ينهي حالة الجدل الدائرة حول عدد الأندية المصرية المشاركة في البطولة القارية خلال الموسم المقبل

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