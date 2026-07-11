شيخ المخرجين.. قصة فشل حسن عبد السلام في التمثيل

تحل اليوم ذكرى وفاة شيخ المخرجين حسن عبد السلام، الذي حفرت أعماله في أذهاننا على مر التاريخ وتوارثتها كل الأجيال، أستطاع بأسلوبه الإخراجي المميز إنتاج العديد من المسرحيات الكلاسيكية المعروفة إلى اليوم.

نشأة حسن عبد السلام

حسن عبد السلام، من مواليد 27 مارس 1927 فى القاهرة، وفور انتهائه من المرحلة الثانوية دون تردد التحق حسن عبد السلام بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتم قبوله في الاختبارات لتمتعه بموهبة تمثيلية كبيرة، ففي البداية كانت رغبة حسن أن يصبح ممثلًا.

أعمال حسن عبد السلام

على مدار الوقت ومع الدراسة أصبحت ميوله الفنية تتجه نحو الإخراج، حيث وجد نفسه موهوبا من الناحية الإخراجية، ومع أول فيلم يعرض له وهو فيلم "وعد" عام 1954 من بطولة الفنانة مريم فخر الدين وإخراج أحمد بدرخان. أدرك أنه لا يصلح كممثل فأتجه على الفور للإخراج المسرحي وكان فشله فى التمثيل واتجاهه للإخراج بمثابة طاقة القدر الذى فتحت له ولكل الوسط المسرحى حيث أنهم كسبوا مخرجا لم يتكرر.

ورغم نجاحه في الإخراج المسرحي وتميز أسلوبه إلا أن حسن عبدالسلام كان له عدد من المسرحيات التي قام بتأليفها كان أولها مسرحية "الصغيرة" والتي أخرجها أيضا وقام ببطولتها "وحيد سيف، دلال عبدالعزيز، المنتصر بالله وأحمد راتب".

وفي عام 1986 قام بتأليف وإخراج مسرحية "ابتسامة وراء القضبان.. أنا وصاحبي في الكازوزة"، وشارك في بطولتها "ليلى علوي، المنتصر بالله، نجاح الموجي، نبيلة السيد ومحمد رضا"، وكانت آخر الأعمال التي ألفها المخرج حسن عبدالسلام مسرحية "مكتوبلي أغنيلك" والتي عرضت بعد وفاته بـ6 سنوات عام 2019 من إخراج عبدالمنعم محمد وبطولة "إيمان البحر درويش، شيرين، صفاء جلال ومصطفى عبدالسلام".

وعلى مستوى التمثيل شارك المخرج حسن عبد السلام في ما يقارب الـ20 عملا فنيا كممثل، وكان من أبرز الأفلام السينمائية التي مثل بها المخرج الراحل فيلم "سيد درويش" من بطولة كرم مطاوع عام 1966، فيلم "السكرية" من إخراج حسن الإمام عام 1973، كما شارك في فيلم "يوم مر ويوم حلو" أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ومن إخراج خيري بشارة وعرض الفيلم عام 1988.

ساهم عبدالسلام بمشروعات للدولة مثل مسرح السامر ومسارح القرى من النوبة إلى مرسى مطروح، والفرقة النموذجية للثقافة الجماهيرية ومشروع الفنان الشامل لفرقة الآلات الشعبية وإلى جانب الإخراج، شارك عبدالسلام بالتمثيل في العديد من الأفلام ومنها "السكرية"، و"سيد درويش"، و"اعترافات امرأة".

توفى في 8 يوليو عام 2013، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 86 عامًا، وشهدت جنازته حضور أعلام الفن والمسرحأبرزهم سمير غانم، وأشرف زكى، ومحمود ياسين.