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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى رحيل حسن عبد السلام.. تعرف على أبرز أعمال شيخ المسرح

حسن عبد السلام
حسن عبد السلام

تحل اليوم الخميس 8 يوليو ذكرى وفاة شيخ المسرح الفنان حسن عبد السلام، ولد في 27 مارس 1927، والتحث بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1949 ووهب حياته للمسرح كممثل ومخرج، حيث انه له اكبر رصيد من الاعمال المسرحية  في تاريخ المسرح المصرى كله حيث قدم اكثر من 200 مسرحية.

قدم العديد من المسرحيات الناجحة في المسرح المصري، وهو اول من قدم المسرحيات الموسيقية الكوميدية كمسرحية “سيدتي الجميلة”، وايضا هو اول من قدم مسرحية “ايوب المصري” كملحمة شعبية في مهرجان دولي، وفي مسرحية “طبيخ الملائكة” كان هو اول من قدم الكوميديا السوداء الموسيقية، وقدم المسرح الاسيوي في مصر من خلال مسرحية “راشومون". 

 

اشهر اعمال حسن عبد السلام

 

 سيدتى الجميلة

سيدتي الجميلة

 

مسرحية “سيدتي الجميلة” من انتاج عام 1969، وتدور احداث المسرحية حول كمال “فؤاد المهندس” الذي يقوم بالبحث عن سيدة في غاية الجمال ليريها للملك، فتقوم بسرقته نشاله صدفة “شويكار” فيختارها ويقوم بتعليمها اداب الاتيكيت للتعامل مع الملك، ثم يقع في غرامها.

المسرحية من بطولة فؤاد المهندس، شويكار، حسن مصطفى و زوزو شكيب ومن تأليف جو برنارد شو ومن اخراج حسن عبد السلام.

 

موسيكا في الحي الشرقي 

المسرحية من انتاج عام 1971، وتدور احداث المسرحية في اطار كوميدي حول حياة قبطان بحري لديه سبعة أبناء، وكيفية تربيته لأولاده بعد وفاة زوجته، حتى استعان بفتاة شابة لتعمل كمربية لأطفاله، ويتخلل العمل العديد من الاستعراضات الغنائية والراقصة.

المسرحية من بطولة سميرغانم، جورج سيدهم وصفاء ابو السعود، ومن تأليف فهيم القاضي واخراج حسن عبد السلام.

 

 المتزوجون

 

المتزوجون

المسرحية من انتاج عام 1976، وتدور أحداث قصة المسرحية  في اطار كوميدي حول مشاكل المتزوجين  الاقتصادية والاجتماعية ، حيث يقع شاب فقير (مسعود) في حب فتاة غنية (لينا)، ويتزوجها بالرغم من رفض والدها، تتنقل (لينا) إلى بيت (مسعود) الفقير بعد الزواج  يحاول والدها الضغط عليها بترك زوجها الفقير، لكنها تصمم على البقاء معه. 

 

المسرحية من بطولة سمير غانم، شيرين، جورج سيدهم ونجاح الموجي ومن تأليف فيصل ندا ومن اخراج حسن عبد السلام.

 

أهلا يا دكتور

اهلا يادكتور

المسرحية من انتاج عام 1980، وتدور قصة المسرحية في اطار كوميدي حول صديقين طبيبين نادر “سمير غانم” والزناتي خليفة “جورج سيدهم” ، برغم صداقتهم لكن يختلف الصديقان بشكل كبير فنادر ابن عميد كلية الطب نجح بسبب ابية، والزناتي طبيب شريف قضى سبع سنوات في الصعيد ومخلص لقَسَم أبو قراط، وبين الاثنين تدور حوارات حول الأخلاق والمجتمع.

 

المسرحية من بطولة سمير غانم، جورج سيدهم ودلال عبد العزيز ومن تأليف فيصل ندا واخراج حسن عبد السلام.

 

 أخويا هايص وأنا لايص 

اخويا هايص وأنا لايص 

المسرحية من انتاج عام 1992، تدور احداث المسرحية حول شقيقين  توأم يتفرق كلا منهما ليشاء القدر في اختلاف حياة كل منهما عن الأخر، بينما يعيش أحدهما حياة الثراء والمتعة، يعيش الآخر حياة عصيبة وصعبة بسبب الفقر.

 

المسرحية من بطولة سمير غانم، دلال عبد العزيز ورشوان توفيق، ومن تأليف عبد الرحمن شوقي واخراج حسن عبد السلام.

 

حسن عبد السلام سيدتي الجميلة سميرغانم جورج سيدهم دلال عبد العزيز

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