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إطلاق برامج للجراحة بمساعدة الروبوت في المستشفيات المصرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إطلاق برامج للجراحة بمساعدة الروبوت في المستشفيات المصرية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعًا مع جورجيوس سوفيانوس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «سوف ميديكا» والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في مجال الجراحة بمساعدة الروبوت ودراسة فرص إعادة تقديم وتوسيع استخدام تكنولوجيا «دا فينشي» داخل المنشآت الصحية المصرية، بما يسهم في تطوير الخدمات الجراحية وتعزيز قدرات الكوادر الطبية.

وأكد الوزير حرص الوزارة على الاستفادة من أحدث التكنولوجيات الطبية وتطوير الخدمات الجراحية مع التركيز على تدريب الكوادر ونقل الخبرات بما يحسن جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

 التجارب الدولية في الجراحة بمساعدة الروبوت

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع شهد استعراض التجارب الدولية في الجراحة بمساعدة الروبوت ومناقشة متطلبات تطبيق هذه التكنولوجيا داخل المستشفيات المصرية، بما يشمل تأهيل الكوادر ونقل الخبرات وتوفير الدعم الفني لضمان كفاءة التشغيل وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.

وتناولت المناقشات مقترح إطلاق برامج متكاملة للجراحة الروبوتية في عدد من المستشفيات، بدءًا ببرنامج أو برنامجين تجريبيين ثم التوسع تدريجيًا وفق نتائج التشغيل ومعدلات الاستفادة، مع تحديد المستشفيات والتخصصات ذات الأولوية ووضع إطار للتعاون يحدد المسؤوليات ومؤشرات الأداء وآليات المتابعة. 

وبحث الجانبان محاور التعاون في تدريب الجراحين والفرق الطبية ونقل الخبرات الدولية وبناء القدرات الإكلينيكية والفنية، إلى جانب توفير خدمات الصيانة والدعم الفني محليًا والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والطبية لإعداد كوادر مصرية مؤهلة لتشغيل البرامج وتدريب أجيال جديدة من الجراحين.

واستعرض ممثلو المجموعة آليات قياس نتائج الجراحات الروبوتية من خلال مؤشرات تشمل مدة إقامة المرضى ومعدلات المضاعفات وإعادة الدخول وفقدان الدم والحاجة إلى التحول للجراحة المفتوحة، فضلًا عن إتاحة بيانات تفصيلية تساعد في تقييم جودة الخدمة ومعدلات الاستخدام بصورة دورية. 

وتطرق الاجتماع إلى الجوانب الاقتصادية واستدامة التشغيل، حيث أوضح ممثلو المجموعة أن ارتفاع معدلات استخدام الأنظمة يسهم في خفض تكلفة العملية الواحدة، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في الاستثمار في التدريب وبناء القدرات وتقديم نماذج واضحة للتكاليف وتقارير دورية عن التشغيل بما يدعم تقييم الجدوى الطبية والاقتصادية.

وأكدت المجموعة التزامها بتعزيز وجودها في السوق المصرية على المدى الطويل، مشيرة إلى تأسيس شركة محلية بالقاهرة تحت اسم «سوف ميديكا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لتكون مركزًا إقليميًا لأنشطتها، مع توفير فريق متخصص للدعم الفني والتنظيمي والإكلينيكي والاستثمار في تأهيل الكوادر المصرية.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وزير الصحة الروبوت برامج للجراحة مصر الخبرات تأهيل الكوادر المؤسسات الأكاديمية

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