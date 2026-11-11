الدكتور خالد عبدالغفار يتسلم رئاسة الدورة الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب

تسلم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، رئاسة الدورة الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب، من الدكتور محمد الغوج وزير الصحة بدولة ليبيا.

تأتي رئاسة جمهورية مصر العربية، الدورة الـ65، تأكيدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به مصر، في دعم وتعزيز العمل الصحي العربي المشترك، وحرصها على مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول العربية، للارتقاء بالمنظومات الصحية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الصحية المشتركة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الأمن الصحي العربي.