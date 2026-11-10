بالأسماء.. وزراء الصحة العرب يكرّم الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام 2026

عقد مجلس وزراء الصحة العرب أعمال دورته العادية الخامسة والستين، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة جمهورية مصر العربية، وبمشاركة وزراء الصحة العرب وممثلي الدول الأعضاء، وذلك عقب الاجتماع التحضيري للمكتب التنفيذي للمجلس، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري.

وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمتين لكل من الدكتور محمد الغوج، وزير الصحة الليبي ورئيس الدورة الرابعة والستين، والدكتور خالد عبد الغفار، رئيس الدورة الخامسة والستين، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجالات الصحية، وتوحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا الإنسانية والصحية التي تشهدها المنطقة، بما يدعم منظومة الأمن الصحي العربي ويعزز الحضور العربي في المحافل الدولية.

وكرّم المجلس الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام 2026، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في المجالات العلمية والمهنية والإنسانية، وتسليطًا للضوء على النماذج الطبية العربية الرائدة التي أسهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتعزيز جودة النظم الصحية في الدول العربية.

وأكدت جامعة الدول العربية أن الجائزة تستهدف تشجيع الأطباء على مواصلة التميز والابتكار والبحث العلمي، وتحفيزهم على التطوير المهني، فضلًا عن تعزيز روح التعاون والتنافس الإيجابي بين الكفاءات الصحية العربية، بما يدعم مسيرة التنمية الصحية ويسهم في تحقيق تطلعات المواطن العربي نحو خدمات صحية أفضل.

وشملت قائمة الفائزين الأستاذ الدكتور فوزان بن سامي الكريع، أستاذ الوراثة البشرية بكلية الطب بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، في مجال التفوق في البحث العلمي والابتكار، والأستاذ الدكتور محمد شريف محمد مختار، الأستاذ المتفرغ لأمراض القلب بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، في مجال التميز والريادة والأثر المهني الطبي.

الفائزون بجائزة الطبيب العربي

كما فاز الأستاذ الدكتور محمد محمود الطيب، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الصحة العربية والحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، بالجائزة في مجال الحوكمة الرشيدة في إدارة وجودة النظم الصحية.

ومنح المجلس جائزة «طب الصمود» للأستاذ الدكتور حسام أبو صفية، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة ومدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، تقديرًا لدوره الإنساني والمهني في ظل الحرب على القطاع، وما قدمه من نموذج للصمود في مواجهة الظروف الاستثنائية التي تعرض لها القطاع الصحي الفلسطيني.

وتسلم الجائزة الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني، بحضور السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، الذي شارك في مراسم التكريم إلى جوار الوزير.

وقال الدكتور ماجد أبو رمضان، في تعليقه عقب تسلم الجائزة: «الرحمة لشهدائنا، والشفاء لجرحانا، والحرية لأسرانا».

وعلى صعيد الملفات الصحية العربية، أقر المجلس مواصلة المساعدات الصحية والإنسانية إلى فلسطين واليمن والسودان، كما أشاد بدور الصندوق العربي للتنمية الصحية في تقديم الدعم العاجل للدول العربية وقت الأزمات.

واعتمد المجلس شعار يوم الصحة العربي لعام 2027، تحت عنوان «الصحة في عصر الابتكار والذكاء الاصطناعي»، وطلب من الدول الأعضاء الاحتفاء بهذه المناسبة، بما يسهم في تسليط الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بالنظم الصحية العربية.

وتضمن جدول أعمال الدورة استعراض عدد من التجارب العربية الرائدة في المجال الصحي، من بينها تجربة المملكة المغربية في إنتاج الأدوية المشتقة من الدم من خلال تجزئة البلازما، وتجربة دولة الكويت في الابتكار في مجال الرعاية الصحية الرقمية، وتجربة المملكة الأردنية الهاشمية في الطبابة عن بُعد عبر مركز الصحة الرقمية الأردني.

وتأتي أعمال الدورة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجالات الصحية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم تطوير المنظومات الصحية العربية، بما يمكنها من مواجهة التحديات الصحية الراهنة والاستجابة لاحتياجات المواطنين في الدول الأعضاء.