كلام مجتزأ.. كامل الوزير يكشف عن حقيقة توجيهاته بغلق جهاز أمان القطارات

رد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على الاتهامات المثارة بشأن إصداره توجيهات بتعطيل جهاز التحكم الآلي (ATC) بالقطارات، مؤكدًا أن التصريحات المتداولة بشأن الواقعة جرى اجتزاؤها من سياقها، وأن التوجيه كان مرتبطًا بظروف استثنائية فرضتها موجة من الأمطار شهدتها البلاد خلال عامي 2021 أو 2022.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط، أنه اقترح على رئيس مجلس الوزراء السماح بغلق جهاز التحكم الآلي في واقعة استثنائية واحدة، بهدف تمكين القطارات من التحرك بسرعة محدودة لا تتجاوز 17 كيلومترًا في الساعة، حتى تتمكن من الوصول بالركاب إلى أقرب محطة، بدلًا من توقفها خلال الظروف الجوية الطارئة.

أصدرنا قرارًا بتجريم غلق الجهاز

وقال كامل الوزير: «طلّعت توجيهات بغلق جهاز ATC، لكن الكلام مجتزأ»، مشددًا على أن المقترح لم يكن قرارًا عامًا أو توجيهًا دائمًا لتعطيل أنظمة الأمان بالقطارات، وإنما جاء للتعامل مع موقف استثنائي محدد.

وأكد وزير النقل أن الوزارة أصدرت لاحقًا توجيهات بتجريم غلق جهاز التحكم الآلي (ATC)، في إطار إحكام الرقابة على تشغيل القطارات، والتأكيد على الالتزام بإجراءات السلامة والأمان حفاظًا على أرواح الركاب.