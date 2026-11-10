موجز أخبار الوادي الجديد... المحافظ تلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث أولويات العمل الخدمي والنائب يشهد ختام الموسم الثاني من مسابقة عباقرة الوادي

شهدت محافظه الوادي الجديد عده فعاليات على مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث أولويات العمل الخدمي ومطالب المواطنين

التقت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، النائب مصطفى يسري، والنائب عربي يماني عضوي مجلس النواب بالمحافظة؛ في إطار تعزيز قنوات التواصل وتبادل الرؤى حول أولويات العمل المحلي، بحضور الأستاذ مصطفى عبد المنعم مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة.

وتناول اللقاء استعراض عدد من مطالب المواطنين واحتياجاتهم في مختلف القطاعات، إلى جانب طرح ومناقشة مجموعة من المقترحات الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات ، وتطوير آليات العمل، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والرؤى التي تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمراكز..

وأكدت السيدة المحافظ حرصها على استمرار قنوات التواصل الفعال والمردود الايجابي مع ما يُطرح من مطالب ومقترحات، والعمل على دراستها والتعامل معها في ضوء أولويات خطة التنفيذ والإمكانات المتاحة، بما يلبي تطلعات ابناء المحافظة ، ويعزز جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

نائب محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الموسم الثاني من مسابقة «عباقرة الوادي» للمصالح الحكومية والخدمية

شهد السيد محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، ختام فعاليات الموسم الثاني من مسابقة «عباقرة الوادي للمصالح الحكومية والخدمية»، التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في إطار مبادرة تثقيفبة تستهدف صقل وتنمية القدرات الفكرية والعلمية لممثلي القطاعات المختلفة ، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الفرق المشاركة ، بحضور الأستاذ عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مدير عام مديرية التربية والتعليم، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية وطلاب المدارس.

وخلال كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وتقديرها لكافة الجهات والمشاركين والقائمين على تنظيم المسابقة، مشيدًا بما تعكسه الفاعلية من نموذج إيجابي للتفاعل المؤسسي، ومؤكدًا حرص المحافظة على دعم المبادرات النوعية والأفكار المبتكرة التي تستثمر طاقات العاملين، وتسهم في تنمية قدراتهم، بما يتوافق مع ترسيخ ثقافة التميز والإبداع بمختلف قطاعات العمل.

وفي ختام الفعاليات، كرّم كجك الفرق الفائزة ، حيث حصل فريق كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة على المركز الأول، وجاء فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة في المركز الثاني، فيما حلّت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالمركز الثالث. موجها التهنئة للفرق الفائزة وجميع المشاركين ، ومثمنا جهود التنظيم المشرف وإدارة فعاليات المسابقة على النحو المتميز .

أوقاف الوادي الجديد تجري التصفيات الأولى لمسابقة القراءة الحرة لعام 2026/2027

أجرت مديرية أوقاف الوادي الجديد، اختبارات التصفيات الأولى لمسابقة القراءة الحرة للعام 2026/2027، بمشاركة عدد من المتسابقين والمتسابقات، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لدعم الحركة الثقافية ونشر الوعي والفكر الوسطي المستنير.



وجاءت الاختبارات تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، حيث انعقدت لجنة التقييم بمقر المديرية، برئاسة مدير المديرية، وعضوية الشيخ إبراهيم محمد أحمد عبد الرحمن، مدير شؤون الإدارات، والشيخ محمد ناصر أحمد أيوب، مسؤول الإرشاد الديني.

وتضمنت التصفيات إجراء اختبارات شفهية للمتقدمين، وفق معايير تستهدف قياس مستوى الفهم والاستيعاب والقدرة على التحليل، ومدى إلمام المشاركين بالكتب والمؤلفات المقررة والمعتمدة في فرعي المسابقة، تمهيدًا لاختيار العناصر المؤهلة للانتقال إلى مراحل التصفيات التالية.

وشهدت الاختبارات حالة من الانضباط والتنظيم، وأظهر المشاركون مستويات جيدة في الإجابة عن الأسئلة، بما عكس اهتمامهم بالقراءة والاطلاع، وقدرتهم على استيعاب الموضوعات العلمية والثقافية وربطها بالقضايا المعاصرة.

وأكدت المديرية أن مسابقة القراءة الحرة تأتي ضمن توجهات وزارة الأوقاف لتعزيز الثقافة والمعرفة، وتشجيع الأئمة والعاملين والمهتمين بالشأن الديني والثقافي على القراءة الواعية والبحث المستمر، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك أدوات الفكر المستنير والقدرة على نشر الوعي المجتمعي.