قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالم حائز على نوبل: كارثة شبيهة بـ«تشرنوبل» بسبب الذكاء الاصطناعي قريبا
الاسم مفاجأة.. تعرف علي بديل باسم علي في جهاز منتخب مصر
دعاء الفجر في آخر يوم من جمادى الأولى.. أدعية الرزق والمغفرة واستقبال الشهر الجديد
في سيبيريا.. خصلة شعر تكشف استخدام القنب لأغراض نفسية قبل 2800 عام
ترامب: إيران انتهت عسكريا فعليا لقد قُطـ عـت رأسها ونبحث عن حل للنووي
ترامب: بايدن أنفق مليارات الدولارات على أوكرانيا بصورة لا تصدق دون مقابل لأمريكا
ماكرون يرحب بترشح أسطورة الجودو تيدي رينر لانتخابات رئاسة فرنسا 2027
هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت
قرارات بإخلاء السكان وإزالة.. التحقيقات تكشف سبب انهيار عقار بورسعيد
التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه السعودية
حقيقة وجود مفاوضات من العراق والأردن للتعاقد مع حسام حسن
بعد إغلاقه 3 أسابيع.. العراق يعيد فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد... المحافظ تلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث أولويات العمل الخدمي والنائب يشهد ختام الموسم الثاني من مسابقة عباقرة الوادي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظه الوادي الجديد عده فعاليات على مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث أولويات العمل الخدمي ومطالب المواطنين

التقت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، النائب مصطفى يسري، والنائب عربي يماني عضوي مجلس النواب بالمحافظة؛ في إطار تعزيز قنوات التواصل وتبادل الرؤى حول أولويات العمل المحلي، بحضور الأستاذ مصطفى عبد المنعم مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة.

وتناول اللقاء استعراض عدد من مطالب المواطنين واحتياجاتهم في مختلف القطاعات، إلى جانب طرح ومناقشة مجموعة من المقترحات الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات ، وتطوير آليات العمل، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والرؤى التي تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمراكز..

وأكدت السيدة المحافظ حرصها على استمرار قنوات التواصل الفعال  والمردود الايجابي مع ما يُطرح من مطالب ومقترحات، والعمل على دراستها والتعامل معها في ضوء أولويات خطة التنفيذ والإمكانات المتاحة، بما يلبي تطلعات ابناء المحافظة ، ويعزز جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

نائب محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الموسم الثاني من مسابقة «عباقرة الوادي» للمصالح الحكومية والخدمية

شهد السيد محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، ختام فعاليات الموسم الثاني من مسابقة «عباقرة الوادي للمصالح الحكومية والخدمية»، التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في إطار مبادرة تثقيفبة تستهدف صقل وتنمية القدرات الفكرية والعلمية لممثلي القطاعات المختلفة ، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الفرق المشاركة ، بحضور الأستاذ عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مدير عام مديرية التربية والتعليم، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية وطلاب المدارس.

وخلال كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وتقديرها لكافة الجهات والمشاركين والقائمين على تنظيم المسابقة، مشيدًا بما تعكسه الفاعلية من نموذج إيجابي للتفاعل المؤسسي، ومؤكدًا حرص المحافظة على دعم المبادرات النوعية والأفكار المبتكرة التي تستثمر طاقات العاملين، وتسهم في تنمية قدراتهم، بما يتوافق مع ترسيخ ثقافة التميز والإبداع بمختلف قطاعات العمل.

وفي ختام الفعاليات، كرّم كجك الفرق الفائزة ، حيث حصل فريق كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة على المركز الأول، وجاء فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة في المركز الثاني، فيما حلّت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالمركز الثالث. موجها التهنئة للفرق الفائزة وجميع المشاركين ، ومثمنا جهود التنظيم المشرف وإدارة فعاليات المسابقة على النحو المتميز .

أوقاف الوادي الجديد تجري التصفيات الأولى لمسابقة القراءة الحرة لعام 2026/2027

أجرت مديرية أوقاف الوادي الجديد، اختبارات التصفيات الأولى لمسابقة القراءة الحرة للعام 2026/2027، بمشاركة عدد من المتسابقين والمتسابقات، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لدعم الحركة الثقافية ونشر الوعي والفكر الوسطي المستنير.


وجاءت الاختبارات تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، حيث انعقدت لجنة التقييم بمقر المديرية، برئاسة مدير المديرية، وعضوية الشيخ إبراهيم محمد أحمد عبد الرحمن، مدير شؤون الإدارات، والشيخ محمد ناصر أحمد أيوب، مسؤول الإرشاد الديني.

وتضمنت التصفيات إجراء اختبارات شفهية للمتقدمين، وفق معايير تستهدف قياس مستوى الفهم والاستيعاب والقدرة على التحليل، ومدى إلمام المشاركين بالكتب والمؤلفات المقررة والمعتمدة في فرعي المسابقة، تمهيدًا لاختيار العناصر المؤهلة للانتقال إلى مراحل التصفيات التالية.

وشهدت الاختبارات حالة من الانضباط والتنظيم، وأظهر المشاركون مستويات جيدة في الإجابة عن الأسئلة، بما عكس اهتمامهم بالقراءة والاطلاع، وقدرتهم على استيعاب الموضوعات العلمية والثقافية وربطها بالقضايا المعاصرة.

وأكدت المديرية أن مسابقة القراءة الحرة تأتي ضمن توجهات وزارة الأوقاف لتعزيز الثقافة والمعرفة، وتشجيع الأئمة والعاملين والمهتمين بالشأن الديني والثقافي على القراءة الواعية والبحث المستمر، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك أدوات الفكر المستنير والقدرة على نشر الوعي المجتمعي.

الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

رئيس مجلس الوزراء

رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء

الطقس غدا

الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المحافظات

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

احمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك المصرية

ارتفع من جديد .. سعر الريال السعودي وصل لكام في البنوك اليوم الإثنين؟

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

أسعار الوقود اليوم في مصر 9 نوفمبر 2026.. البنزين والسولار والبوتاجاز

أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

ترشيحاتنا

وكالة ناسا

فرصتك لزيارة الفضاء.. وكالة ناسا تفتح باب التقديم لدفعة رواد 2026

Siri

ثورة قادمة في الآيفون.. "سيري" يتحول لعميل ذكي يشبه ChatGPT

الذكاء الاصطناعي

مفاجأة لعملاء سامسونج.. خطة لاشتراك مدفوع لخدمات الذكاء الاصطناعي

بالصور

خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.. أماكن الحصول على اللولب والحبوب وحقن منع الحمل

تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة

منهم فاروق فلوكس ومدحت العدل وآسر ياسين.. تعرف على تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

تحذيرات ابل

99 دولة تحت التهديد.. ماذا يحدث لمستخدمي آيفون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد