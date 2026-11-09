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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مقتل شخص وإصابة آخر على يد شقيقهما خلال مشاجرة بسبب خلافات ميراث بقنا

قوة أمنية
قوة أمنية
يوسف رجب

لقي شخص مصرعه، وأُصيب آخر، إثر مشاجرة نشبت بين ثلاثة أشقاء بسبب خلافات على الميراث، بقرية حجازة التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفةالعمليات، يفيد وقوع مشاجرة بين أشقاء بقرية حجازة، أسفرت عن مصرع شخص 42 عامًا، وإصابة شقيقه، على يد شقيقهما الثالث، بسبب خلافات عائلية على الميراث.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما جرى إيداع جثمان المتوفى مشرحة مستشفى قوص المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات المشاجرة وأسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

قنا مصرع شخص خلافات ميراث مركز قوص قرية حجازة أخبار قنا

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