راض عن الحصار البحري.. ترامب: لست في عجلة لاستنئناف الضربات على إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف الضربات على إيران، معربا عن رضاه بالحصار البحري المفروض ضد طهران.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات لوكالة "رويترز": "سنرى إلى أين ستؤول الأمور في ما يتعلق بإيران وأنا مستعد".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إن السعودية وقطر تفضلان حلا سلميا للأزمة الإيرانية، في الوقت الذي أوضح فيه أن الولايات المتحدة مستعدة لشن ضربات ضد طهران إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف موقع "أكسيوس"، أن ترامب اجتمع برئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن، ما يقرب من 45 دقيقة، وركز الاجتماع على المفاوضات مع إيران.

وأوضح "أكسيوس" نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع على دراية باللقاءات بين ترامب وفانس ورئيس وزراء قطر، أنها كانت "إيجابية" وناقشت طرقًا لتطوير المحادثات مع إيران.

وفي نفس السياق، كشفت مصادر عن مقترح قطري باكستاني يعيد إحياء مسار المفاوضات الجدية بين واشنطن وطهران، ومن المرجح التوصل لاتفاق مبدئي بشأن خفض تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وتضمن المقترح- الذي كشفت عنه مصادر لفضائية "العربية" السعودية- ترتيبات لبحث عودة مفتشي الوكالة الذرية لإيران دون توضيح نطاق مهامهم.

وبحسب المقترح، فإن الولايات المتحدة سمحت لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67% وطهران وافقت، وتطالب واشنطن بخفض مستوى اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60%.