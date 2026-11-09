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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

حالتا طلاق في 24 ساعة.. انفصالان بالوسط الفني يشعلان مواقع التواصل

حالتا طلاق في ٢٤ ساعة
حالتا طلاق في ٢٤ ساعة
كريم ناصر

وقعت حالتي طلاق في 24 ساعة، كان بطلهما شخصين ينتميان إلى الوسط الفني، حيث أعلن الفنان المصري قيس عبد الفتاح انفصاله عن زوجته التونسية، بعد مرور 24 ساعة فقط على زواجهما، في تطور مفاجئ أعاد اسمه إلى دائرة الاهتمام عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أثار زواجه في سن 81 عاما جدلا واسعا.

وأكد عبد الفتاح خبر الانفصال، معلقاً بعبارة: "قدر الله وما شاء فعل"، دون أن يكشف عن الأسباب التي أدت إلى انتهاء الزواج بهذه السرعة، أو يوضح طبيعة الخلافات التي وقعت بينهما.

كما انفصل كلا من يارا تامر والمطرب مسلم؛ بعد إعلان الأخير طلاقهما، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، بعد زواج استمر لعدة سنوات.

وعلقت يارا تامر على خبر انفصالها عن مسلم، من خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها على «إنستجرام»، وكتبت: «تم الطلاق، كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله، اتبسطوا، الأعمال جابت نتيجة، حسبي الله ونعم الوكيل».

وكان المطرب مسلم أعلن انفصاله رسميا عن زوجته يارا تامر، من خلال رسالة نشرها عبر خاصية «الاستوري» على حسابه بموقع «إنستجرام»، قال فيها: «تم الطلاق بيني وبين يارا تامر رسميا، وأتمنى التوفيق في حياتها وربنا كريم».

يارا تامر مسلم حالتا طلاق في ٢٤ ساعة

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