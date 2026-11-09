شوبير: صلاح بيداعب جمهوره في تركيا.. والصورة مالهاش علاقة برحيل حسام حسن

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الجدل المثار حول الصورة المتداولة للنجم محمد صلاح، لاعب طرابزون، عقب تسجيله هدفًا واحتفاله بإخراج لسانه، وما ربطه البعض بالأحداث الأخيرة في الكرة المصرية ورحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، ضاحكًا، إن الصورة المنتشرة لمحمد صلاح عقب الفوز وتسجيله هدفًا مع طرابزون دفعت البعض إلى الربط بينها وبين الأحداث الأخيرة، وبدأت التكهنات حول الرسالة التي أراد اللاعب توجيهها من خلال احتفاله.

وأضاف شوبير أنه سأل وبحث في حقيقة الأمر، موضحًا أن هناك أمورًا تتعلق بصلاح في تركيا، وأن اللاعب يتعامل مع جماهيره التركية بالمزاح والمداعبة والمشاكسة.

وشدد الإعلامي أحمد شوبير على أن الصورة والاحتفال لا علاقة لهما بما يحدث في مصر، أو برحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، مؤكدًا أن الربط بين الأمرين غير صحيح.