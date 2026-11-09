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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صادرات الهند من كُسب الزيوت تتراجع 28.5% بفعل المنافسة من البرازيل والأرجنتين

كُسب الزيوت
كُسب الزيوت
أ ش أ

 تراجعت صادرات الهند من كُسب الزيوت، وهي المنتجات المتبقية بعد استخراج الزيوت من البذور وتُستخدم بشكل رئيسي في أعلاف الماشية والدواجن، بنسبة 28.51% على أساس سنوي، إلى 1.282 مليون طن، خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس من السنة المالية الحالية، متأثرةً بشكل أساسي بالانخفاض الحاد في صادرات كُسب فول الصويا.
ووفقًا لما أعلنته رابطة مستخلصي المذيبات في الهند، اليوم الاثنين، بلغت صادرات كُسب الزيوت 1.793 مليون طن خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، بينما سجل إجمالي الصادرات خلال السنة المالية 2025 / 2026 نحو 3.768 مليون طن، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.
وكان كُسب فول الصويا الأكثر تضررًا، إذ تراجعت صادراته بنسبة 73% إلى 205 ألف طن خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس، مقابل 757 ألف طن قبل عام، وأرجعت الرابطة هذا التراجع إلى الضغوط السعرية الحادة التي واجهها المنتج الهندي في الأسواق العالمية، إذ بلغ سعره نحو 622 دولارًا للطن في أغسطس 2026، مقارنة بنحو 445 دولارًا للطن للأسعار القياسية العالمية.
وذكرت الرابطة أن المنافسة القوية من منتجي أمريكا الجنوبية، ولا سيما البرازيل والأرجنتين، أدت إلى تراجع القدرة التنافسية للهند، بعدما ساهمت الإمدادات الأرخص من البلدين في الاستحواذ على حصة أكبر من السوق العالمية.
كما تأثرت الصادرات الهندية بقوة الطلب المحلي من مصنعي أعلاف الماشية والدواجن، ما حد من الكميات المتاحة للتصدير، في حين أدت اضطرابات حركة الشحن عبر البحر وارتفاع تكاليف النقل البحري إلى زيادة الضغوط على الشحنات المتجهة إلى الأسواق الخارجية.
وقدم كُسب بذور اللفت بعض الدعم للصادرات، إذ تراجعت شحناته بشكل طفيف إلى 88 ألف طن، مقابل 915 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام السابق، وظلت الصين وبنجلاديش وفيتنام من بين أبرز الأسواق الآسيوية لهذا المنتج، كما تراجعت صادرات كُسب بذور الخروع إلى 96245 طنًا، مقابل 106 ألف طن، بينما هبطت صادرات كُسب الفول السوداني بشكل حاد إلى 3231 طنًا، مقارنة مع 14960 طنًا.
وكانت الصين وبنجلاديش وكوريا الجنوبية وفيتنام أكبر المستوردين لكُسب الزيوت الهندي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية، وفقًا لبيانات الرابطة.

صادرات الهند المنتجات المتبقية الزيوت أعلاف الماشية

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