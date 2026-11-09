وزير الخارجية الأمريكي يجدد تأكيد التزام الولايات المتحدة بشراكتها مع شعب باراجواي

جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الإثنين، تأكيد التزام الولايات المتحدة بشراكة قوية ودائمة مع شعب باراجواي.

جاء ذلك في بيان التهنئة التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي ماركو إلى، بيدرو أليانا بمناسبة توليه رئاسة باراجواي.

يذكر أن بيدرو أليانا، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس، أدى اليمين رئيساً جديداً لباراجواي، يوم الجمعة، بعد أن صوت البرلمان على عزل سلفه سانتياجو بينيا، وفرضت عليه السلطات الإقامة الجبرية وسط خلفية أزمة سياسية واقتصادية عصفت بالبلاد على إثر انهيار بالبنك الرقمي "أوينو"، الذي كان يقدم حسابات مصرفية لنحو نصف سكان باراجواي.



