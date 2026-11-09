شهادات البنك الأهلي المصري 2026.. عائد يصل إلى 22% الحق اشتري

تتنوع شهادات الادخار التي يقدمها البنك الأهلي المصري خلال عام 2026، لتناسب احتياجات العملاء الراغبين في استثمار مدخراتهم وتحقيق عائد دوري يساعدهم على توفير دخل إضافي، سواء من خلال الشهادات ذات العائد الثابت أو المتغير أو المتدرج، مع اختلاف مواعيد صرف الأرباح بين الشهرية والربع سنوية والسنوية.

شهادات البنك الأهلي المصري

وتحظى الشهادات البلاتينية باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة مع وصول العائد على بعض الأوعية الادخارية إلى 22% خلال السنة الأولى، بينما يبلغ العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 18.75% سنويا، وفقا لآخر الأسعار المعلنة من البنك.

وفيما يلي تفاصيل شهادات ادخار البنك الأهلي المصري، ومعدلات العائد على استثمار مبلغ 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى شروط الاسترداد وإمكانية الاقتراض بضمان الشهادات.

شهادات ادخار البنك الأهلي المصري 2026

يقدم البنك الأهلي المصري 3 أنواع من الشهادات البلاتينية لمدة 3 سنوات، تختلف فيما بينها من حيث طبيعة العائد ودورية الصرف، وتشمل ما يلي:

أولا.. الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

تتيح الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت للعملاء الحصول على دخل دوري طوال مدة الاستثمار، مع ثبات نسبة العائد المحددة عند شراء الشهادة.

وتأتي أبرز تفاصيلها كالتالي:

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد الشهري: 18.75% سنويا.

العائد الربع سنوي: 18.85% سنويا.

نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.

يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

العائد على استثمار 200 ألف جنيه:

يصل العائد الشهري عند الاستثمار بمبلغ 200 ألف جنيه وبمعدل 18.75% إلى نحو 3125 جنيها شهريا، بإجمالي 112500 جنيه على مدار 3 سنوات، بافتراض استمرار الشروط دون تغيير.

أما في حالة اختيار دورية الصرف الربع سنوية، وبعائد 18.85%، فيبلغ العائد نحو 9425 جنيها كل 3 أشهر.

ثانيا.. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

تمنح هذه الشهادة العملاء عائدا مرتفعا خلال السنة الأولى، ثم يتراجع تدريجيا خلال السنتين الثانية والثالثة، وفقا للنسب المحددة من البنك.

وتتمثل تفاصيل الشهادة في الآتي:

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

عائد السنة الأولى: 22%.

عائد السنة الثانية: 17.50%.

عائد السنة الثالثة: 13%.

دورية صرف العائد: سنوية.

نوع العائد: متدرج سنويا.

يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.

العائد على استثمار 200 ألف جنيه:

عند شراء الشهادة بمبلغ 200 ألف جنيه، يحصل العميل على العوائد التالية:

السنة الأولى: 44000 جنيه.

السنة الثانية: 35000 جنيه.

السنة الثالثة: 26000 جنيه.

وبذلك يصل إجمالي العائد خلال السنوات الثلاث إلى 105 آلاف جنيه، بخلاف استرداد أصل المبلغ البالغ 200 ألف جنيه عند انتهاء مدة الشهادة.

شهادات البنك الأهلي المصري

ثالثا.. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير الشهري

تتيح هذه الشهادة الحصول على عائد متغير يرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري، مع إضافة 0.50%، ويتغير العائد وفقا للتعديلات التي تطرأ على سعر الإيداع.

وتشمل أبرز مواصفاتها:

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد الحالي المعلن: 20.50% سنويا.

دورية صرف العائد: شهريا.

نوع العائد: متغير ومرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.50%.

يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.

العائد على استثمار 200 ألف جنيه:

يبلغ العائد الشهري على مبلغ 200 ألف جنيه نحو 3417 جنيها، وفقا لمعدل العائد الحالي البالغ 20.50%، مع احتمالية زيادة أو انخفاض قيمة العائد مستقبلا وفقا لتغير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري.

مميزات شهادات البنك الأهلي المصري 2026

تتيح الشهادات البلاتينية للعملاء مجموعة من المزايا المصرفية، التي تساعدهم على الاستفادة من مدخراتهم والحصول على تمويل بضمانها، ومن أبرزها:

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات من فروع البنك الأهلي المصري وفقا للتعليمات السارية.

إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بمختلف أنواعها بضمان الشهادات.

تنوع دوريات صرف العائد بين الشهرية والربع سنوية والسنوية.

استرداد قيمة الشهادة بالكامل عند انتهاء مدتها.

شهادات البنك الأهلي المصري

شروط كسر شهادات البنك الأهلي قبل موعد الاستحقاق

يسمح البنك الأهلي المصري باسترداد الشهادات البلاتينية قبل انتهاء مدتها، وفقا للقواعد والشروط المنظمة، ولكن بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، ولا يجوز استرداد الشهادة قبل انقضاء هذه الفترة.

وفي حالة طلب كسر الشهادة قبل موعد استحقاقها، يطبق البنك جدول الاسترداد المعتمد، بما يؤدي إلى خصم جزء من العائد وفقا لنوع الشهادة ومدة الاحتفاظ بها وتوقيت طلب الاسترداد.

أما عند انتهاء مدة الشهادة، فيحصل العميل على قيمتها الاسمية بالكامل وفقا للشروط المعلنة.