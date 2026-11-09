بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي يخصصان 25 مليون يورو لتطوير البنية التحتية بإقليم بانسكا بيستريتسا السلوفاكي

قدم بنك الاستثمار الأوروبي قرضاً بقيمة 20 مليون يورو، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو، لدعم تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة والقدرة الاقتصادية على الصمود في إقليم بانسكا بيستريتسا بوسط سلوفاكيا، من خلال تنفيذ نحو 100 مشروع يستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة .
وشملت المشروعات بحسب بيان البنك اليوم /الإثنين/ تطوير مرافق الرعاية الاجتماعية والمدارس، وإعادة تأهيل الطرق، إلى جانب تحسين البنية التحتية الثقافية وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، على أن تنفذ على مدار السنوات الأربع المقبلة، وتسهم في تسريع برنامج استثماري إقليمي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 36.5 مليون يورو.
ويعد الإقليم، الأكبر جغرافياً بين أقاليم سلوفاكيا الثمانية، أول إقليم في البلاد يستفيد من آلية «تسهيلات قروض القطاع العام» التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تجمع بين قروض بنك الاستثمار الأوروبي والمنح الأوروبية، في إطار آلية الانتقال العادل لدعم المناطق الأكثر تأثراً بالتحول نحو الحياد المناخي، بما يعزز جودة الخدمات العامة ويحسن مستويات معيشة السكان.