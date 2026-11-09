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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نورهان تنضم إلى لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الأولى للمسرح المدرسي

الفنانة نورهان
الفنانة نورهان
أحمد البهى

تم اختيار الفنانة و مدربة التمثيل نورهان إلى لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الأولى المخصصة للمسرح المدرسي، والمقرر انطلاق فعالياتها غدًا الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، في خطوة تعكس اهتمام المهرجان بالخبرات المتخصصة في مجال المسرح التعليمي وتدريب المواهب الشابة.

و جاء  اختيار اللجنة العليا للمهرجان ل نورهان لعضوية لجنة التحكيم استنادًا إلى خبرتها التي تمتد لنحو 12 عامًا في مجال تدريس المسرح باللغة الإنجليزية داخل المدارس الدولية بالقاهرة، بمختلف أنظمتها التعليمية، ومنها الأنظمة الأمريكية والبريطانية ونظام البكالوريا الدولية (IB).

الفنانة نورهان 

وحصلت نورهان على شهادة IB Theater Category 1، قبل أن تؤسس منذ 6 سنوات شركتها الخاصة «On Stage»، المتخصصة في تدريب الأطفال على التمثيل، والتي تعمل من خلالها بالتعاون مع فريق من المدربين المحترفين.

كما شملت أعمال شركتها تقديم مسرحيات «عائلة ونيس»، تحت إشراف الفنان محمد صبحي، و«الوصية»، إلى جانب مسرحية «My Fair Lady» بالتعاون مع الجامعة البريطانية، فضلًا عن تعاوناتها خارج القاهرة مع عدد من المدارس البريطانية في عرضي «عادي جدًا» عام 2024 و«فيها حاجة حلوة» عام 2023.

تفاصيل المهرجان القومي للمسرح المدرسي

وتنطلق الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري خلال الفترة من 10 إلى 22 نوفمبر 2026، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف اكتشاف المواهب المسرحية لدى الطلاب ورعايتها، وتعزيز دور المسرح في تنمية قدراتهم الإبداعية والثقافية وبناء شخصياتهم.

وتشهد الدورة الأولى مشاركة 30 عرضًا مسرحيًا ضمن المسابقة الرسمية، تمثل مدارس من مختلف المحافظات، إلى جانب أكثر من 2328 عرضًا موازيًا، في إطار توجه المهرجان لتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية وإتاحة الفرصة أمام المواهب الجديدة.

وتم اختيار اسماء منتقاه بعناية لعضوية لجنة التحكيم و تضم لجنة التحكيم، برئاسة الدكتور محمد أبو الخير، المخرج إسماعيل مختار، والفنانة نورهان شعيب، والدكتورة شهيرة خليل، والكاتب أحمد زحام، والموسيقار وليد الشهاوي، ومصمم الديكور حازم شبل، فيما يتولى المخرج أكرم مصطفى مهام مقرر اللجنة. 

نورهان الفنانة نورهان المهرجان القومي للمسرح المصري

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