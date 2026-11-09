حظي بثقة كبيرة.. انتخاب أحمد رشاد نائباً لرئيس لجنة أمن الطيران بالمنظمة العربية

في خطوة تعكس المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية ، ودورها الفاعل إقليمياً ودولياً، شهدت أعمال الدورة الرابعة والأربعين للجنة العربية للطيران المدني، انتخاب العميد أحمد رشاد، مدير عام أمن المطارات والركاب بسلطة الطيران المدني المصري، نائباً لرئيس لجنة أمن الطيران بالمنظمة العربية للطيران المدني (ACAO)، وذلك لفترة (2027–2028).

ويأتي هذا الإنجاز الجديد تأكيداً على التقدير العربي الكبير للخبرات والكفاءات المصرية الرائدة في دعم وتطوير منظومة أمن الطيران المدني، وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية الأعضاء للارتقاء بقطاع الطيران الإقليمي.