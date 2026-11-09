سعر الدولار الآن في مصر.. أسعار الشراء والبيع بالبنوك الإثنين 9 نوفمبر

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة على مؤشرات البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع، وسط تقارب ملحوظ في أسعار العملة الأمريكية لدى عدد من البنوك.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 53.91 جنيه للشراء و54.05 جنيه للبيع، بينما اختلفت مستويات التداول في بعض البنوك الأخرى، إذ سجل بنك الإسكندرية 53.94 جنيه للشراء و54.04 جنيه للبيع، في حين وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 54.19 جنيه للشراء و54.29 جنيه للبيع.

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ويأتي تراجع سعر الدولار اليوم في مقدمة الموضوعات التي تحظى باهتمام المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف، خاصة في ظل متابعة تطورات أسعار العملات الأجنبية وتأثيرها على المعاملات المالية والاقتصادية، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن أسعار الدولار في البنوك المصرية ومقارنة مستويات الشراء والبيع قبل إجراء عمليات تبديل العملات.

كم سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 في مصر؟

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، وفقًا للأسعار الواردة في آخر تحديثات البنوك، مع تسجيل مستويات متقاربة في عدد كبير من المؤسسات المصرفية.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB وبنك فيصل وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك الكويت الوطني نحو 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع، بينما سجلت بعض البنوك أسعارًا مختلفة للعملة الأمريكية.

وتوضح الأسعار المعلنة وجود تفاوت بين البنوك في قيمة شراء الدولار وبيعه، وهو ما يجعل متابعة التحديثات المصرفية أمرًا مهمًا للراغبين في معرفة أفضل الأسعار المتاحة عند التعامل بالعملة الأمريكية.

ما سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 53.91 جنيه للشراء و54.05 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026.

ويحظى سعر الدولار المعلن من البنك المركزي باهتمام واسع لدى المتابعين والمهتمين بأسواق الصرف، باعتباره من المؤشرات التي يتابعها المتعاملون عند رصد تطورات العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، ومقارنة مستوياتها داخل القطاع المصرفي.

كم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 في البنك الأهلي المصري نحو 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة على مؤشرات البنك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تراجع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري خلال التعاملات، وهو ما يجعل سعر الدولار في البنك الأهلي من أبرز مؤشرات الصرف التي يبحث عنها المواطنون، نظرًا لاهتمام شريحة واسعة من العملاء بمتابعة أسعار العملات الأجنبية داخل البنك.

ما سعر الدولار اليوم في بنك مصر؟

سجل سعر الدولار في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 نحو 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع.

ويتطابق السعر المعلن في بنك مصر مع المستويات المسجلة في البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك الأخرى، بما يعكس تقارب أسعار شراء وبيع العملة الأمريكية لدى مجموعة من المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المصرية.

كم سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB؟

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026.

ويتابع عملاء البنك التجاري الدولي أسعار الدولار بصورة مستمرة، في ظل أهمية العملة الأمريكية في المعاملات التجارية والمالية، وارتباطها بالعديد من الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الاستيراد والتعاملات الخارجية.

ما سعر الدولار في بنك فيصل اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك فيصل نحو 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع، خلال تعاملات الاثنين 9 نوفمبر 2026.

ويتساوى السعر المسجل في بنك فيصل مع الأسعار المعلنة في عدد من البنوك الأخرى، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، وفقًا لآخر البيانات الواردة.

كم سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم؟

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026.

ويأتي السعر ضمن مستويات التداول المسجلة في مجموعة من البنوك المصرية، مع استمرار متابعة المواطنين للتغيرات التي تطرأ على أسعار العملة الأمريكية أمام الجنيه.

ما سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم؟

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026.

ويتطابق السعر المعلن في المصرف المتحد مع مستويات التداول المسجلة في عدد من المؤسسات المصرفية الأخرى، وهو ما يعكس تقارب أسعار العملة الأمريكية في هذه البنوك خلال التعاملات.

كم سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم؟

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى نحو 53.94 جنيه للشراء و54.04 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026.

وتختلف هذه الأسعار بصورة محدودة عن المستويات المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، التي بلغ فيها سعر الدولار 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع.

ما سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم؟

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 54.19 جنيه للشراء و54.29 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026.

ويأتي السعر المعلن في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى من المستويات المسجلة في البنوك الأخرى الواردة في التقرير، سواء على مستوى الشراء أو البيع، وهو ما يبرز أهمية مقارنة أسعار الصرف بين المؤسسات المصرفية قبل إجراء المعاملات المالية.

كم سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك الكويت الوطني نحو 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026.

ويتساوى السعر المسجل في بنك الكويت الوطني مع الأسعار المعلنة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك فيصل وبنك قناة السويس والمصرف المتحد.

لماذا تختلف أسعار الدولار من بنك إلى آخر؟

تختلف أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي بين البنوك العاملة في مصر وفقًا لآليات التسعير المعتمدة لدى كل مؤسسة مصرفية، وهو ما يفسر وجود فروق بين الأسعار المعلنة في بعض البنوك خلال اليوم نفسه.

ويشير سعر الشراء إلى القيمة التي يدفعها البنك للعميل مقابل الحصول على الدولار الأمريكي، بينما يعبر سعر البيع عن المبلغ الذي يدفعه العميل لشراء العملة الأمريكية من البنك.

ولذلك، فإن مقارنة أسعار الدولار المعلنة في البنوك المختلفة تساعد المتعاملين على التعرف على مستويات الشراء والبيع المتاحة، خاصة مع التغيرات التي قد تشهدها سوق الصرف خلال التعاملات اليومية.

وتظل متابعة آخر تحديثات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري من الموضوعات المهمة لدى المواطنين، في ظل ارتباط العملة الأمريكية بالعديد من المعاملات الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن اهتمام المتعاملين بمعرفة اتجاهات سعر الصرف داخل البنوك المصرية.