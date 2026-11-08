سعر الدولار في البنوك الآن

يستمر سعر الدولار ثابتا في أول تعاملات له صباح اليوم الأحد 8-11-2026، بالتزامن مع بدء العمل في البنوك المصرية.

استقرار الدولار

استقرت تداولات الدولار في السوق الرسمية، على مدار يومين، بعد انخفاض غير مسبوق على مدار الأسبوع الماضي.

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.87 جنيه للشراء و 53.97 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 53.77 جنيه للشراء و 53.87 جنيه للبيع في بنكي التعمير والإسكان والإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53.8 جنيه للشراء و 53.9 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، أبو ظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.83 جنيه للشراء و 53.93 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، أبوظبي الأول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.85 جنيه للشراء و 53.95 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، البركة، قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 53.87 جنيه للشراء و 53.97 جنيه للبيع في بنوك "العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، HSBC، سايب، التنمية الصناعية، فيصل الإسلامي، مصر، الأهلي المصري، نكست".

أعلى سعر دولار

وصل أعلى سعر دولار 54.67 جنيه للشراء و 54.77 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بلغ ثاني أعلى سعر دولار 53.9 جنيه للشراء و 54 جنيها للبيع في بنك قناة السويس.