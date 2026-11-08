سهام صالح تكشف مخاوف داخل الزمالك من عدم عودة «شيكوبانزا» بسبب المستحقات المتأخرة

كشفت الإعلامية سهام صالح عن وجود مخاوف داخل نادي الزمالك بشأن عدم عودة الأنجولي شيكوبانزا في الموعد المحدد، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية منذ بداية الموسم الجاري.

وأوضحت سهام صالح، خلال تصريحاتها ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن اللاعب كان من المقرر سفره عقب مواجهة مصر للتأمين في كأس مصر، لكنه تمسك بالعودة إلى بلاده قبل الانضمام لمعسكر منتخب أنجولا استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأضافت أن شيكوبانزا يحق له تقديم إنذار للنادي بسبب مستحقاته المتأخرة، مشيرة إلى أن إدارة الزمالك أبلغته بضرورة العودة يوم 20 نوفمبر الجاري، وسط ترقب لموقفه ومدى التزامه بالموعد المحدد.