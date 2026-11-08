رقص خادش للحياء .. حبس 3 صانعات محتوى في الجيزة

قرّرت جهات التحقيق، حبس 3 صانعات محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهن بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 صانعات محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهن بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورات "لإحداهن معلومات جنائية" حال تواجدهن بنطاق محافظة الجيزة ، وبحوزتهن 3 هواتف محمولة “بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى”وبمواجهتهن إعترفن بنشرهن مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.