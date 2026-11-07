انتهى الأمر.. إبراهيم فايق: قرار مرتقب ينهي مشوار حسام حسن مع منتخب مصر.. والإعلان الليلة

ترددت أنباء قوية خلال الساعات الأخيرة بشأن اقتراب رحيل حسام حسن عن منصب المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن اتخاذ قرار نهائي في هذا الملف، مع الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انتهى الأمر.. تم اتخاذ القرار بالفعل وسيتم الإعلان عنه الليلة.. حسام حسن لن يكون مديرًا فنيًا لمنتخب مصر».

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي، ذهابًا وإيابًا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، خلال معسكر شهر نوفمبر الجاري، على أن يعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يغيب حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، عن المباراتين، تنفيذًا لعقوبة الإيقاف الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية واقعة الهجوم على التحكيم خلال كأس العالم 2026.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مواجهتي المنتخبين في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.