عبلة كامل كانت بتزغطني.. منال سلامة تتحدث عن كواليس لن أعيش في جلباب أبي

تحدثت الفنانة منال سلامة، عن كواليس مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» بعد انتشار مشاهده على السوشيال ميديا بشكل مكثف.

وقالت منال سلامة، في تصريح لموقع صدى البلد، إنها صورت مشاهدها في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» وهي حامل، وكانت كواليس التصوير صعبة.

وعلقت منال سلامة: «إحنا لم نتربح من مهنة التمثيل وما سمعناش عن الملايين اللي إحنا بنسمع عنها دلوقتي وكنا بنشتغل بحب».

وأضافت منال سلامة: «كنا بنصور مسلسل لن أعيش في جلباب أبي بمزرعة فراخ وكنت حامل، وكنا بناخد فراخ واحنا مروحين، والفنانة عبلة كامل كانت عارفة إني حامل فكانت بتزغطني».

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

شارك في بطولة مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» مجموعة كبيرة من أبرز نجوم الفن، من بينهم نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، ياسر جلال، منال سلامة، ناهد رشدي، وفاء صادق، عبدالرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إيناس مكي، مصطفى متولي، صفاء الطوخي، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. وقدمت منال سلامة خلال أحداث المسلسل شخصية نفيسة «نوفا»، إحدى بنات عبدالغفور البرعي وفاطمة كشري، وهو الدور الذي كان له تأثير كبير في انتشارها ووصولها إلى قطاع واسع من الجمهور.

وركز المسلسل على عدد من القضايا الاجتماعية والأسرية، وفي مقدمتها طبيعة العلاقة بين الآباء والأبناء، من خلال الخلافات التي نشبت بين عبدالغفور البرعي وابنه الوحيد عبدالوهاب، الذي أدى شخصيته محمد رياض، بعدما اختار الابن أن يشق طريقه في الحياة بعيدًا عن نفوذ والده وإمكاناته المادية. كما تناول العمل صراعات الأسرة المصرية واختلاف وجهات النظر بين الأجيال، إلى جانب تفاصيل الحياة اليومية والعلاقات داخل الأسرة.

أعمال منال سلامة

ومن أحدث المشاركات الدرامية للفنانة منال سلامة مسلسل «صيد العقارب»، الذي عرض عام 2024، وشاركها البطولة كل من غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي ومحمد علي رزق. والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.