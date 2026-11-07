قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر
محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر
علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
كيا بيجاس 2026.. بمحرك اقتصادي وتصميم السيدان
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
زلزال يضرب اليابان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر .. وإطلاق تنبيهات الطوارئ
باسم مرسي يوجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة بعد اختيار علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تجربة مهمة يمكن الاستفادة منها.. فنلندا تستعين بالخبرات الأوكرانية لتعزيز تحصين حدودها

فنلندا
فنلندا
أ ش أ

تسعى فنلندا إلى الاستفادة من الخبرات الدفاعية الأوكرانية في تعزيز تحصين حدودها، من خلال إقامة خطوط دفاعية وتشييد عوائق مضادة للدبابات، بما يسهم في تعزيز قدراتها الدفاعية وحماية أراضيها.

وقال قائد الجيش الفنلندي، الفريق باسى فاليمكي- في تصريح صحفي اليوم السبت- إن خطوط الدفاع الواسعة والعوائق المضادة للدبابات التي أقامتها أوكرانيا تمثل تجربة مهمة يمكن الاستفادة منها، مشيرا إلى أن الظروف البيئية في فنلندا تفرض تحديات خاصة عند تنفيذ مشروعات التحصين.

وأوضح فاليمكي أن بلاده تدرس إقامة حواجز دفاعية وتطوير المنشآت والتحصينات الحدودية، مع مراعاة طبيعة البيئة الفنلندية، لافتا إلى أن إقامة خنادق وعوائق مماثلة لتلك الموجودة في أوكرانيا قد تؤدي إلى مشكلات بيئية، من بينها تجمع المياه وتحول بعض المناطق إلى برك مائية.

وأضاف أن الهدف يتمثل في إنشاء منظومة دفاعية متكاملة تعزز قدرة فنلندا على حماية حدودها، والاستفادة من الدروس والخبرات الميدانية الأوكرانية في تطوير وسائل الدفاع والتحصين.

الخبرات الدفاعية فنلندا مضادة للدبابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

خلال الزيارة

3 رحلات عمرة لأسرة لاعب البنك الأهلي الراحل إبراهيم بغدادي

محافظ الشرقية

بتكلفة 19 مليون جنيه وبطول 1.4 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الجيش بالزقازيق.. صور

نقل المصابين للمستشفى

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل بالمنيا

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد