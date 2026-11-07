تجربة مهمة يمكن الاستفادة منها.. فنلندا تستعين بالخبرات الأوكرانية لتعزيز تحصين حدودها

تسعى فنلندا إلى الاستفادة من الخبرات الدفاعية الأوكرانية في تعزيز تحصين حدودها، من خلال إقامة خطوط دفاعية وتشييد عوائق مضادة للدبابات، بما يسهم في تعزيز قدراتها الدفاعية وحماية أراضيها.

وقال قائد الجيش الفنلندي، الفريق باسى فاليمكي- في تصريح صحفي اليوم السبت- إن خطوط الدفاع الواسعة والعوائق المضادة للدبابات التي أقامتها أوكرانيا تمثل تجربة مهمة يمكن الاستفادة منها، مشيرا إلى أن الظروف البيئية في فنلندا تفرض تحديات خاصة عند تنفيذ مشروعات التحصين.

وأوضح فاليمكي أن بلاده تدرس إقامة حواجز دفاعية وتطوير المنشآت والتحصينات الحدودية، مع مراعاة طبيعة البيئة الفنلندية، لافتا إلى أن إقامة خنادق وعوائق مماثلة لتلك الموجودة في أوكرانيا قد تؤدي إلى مشكلات بيئية، من بينها تجمع المياه وتحول بعض المناطق إلى برك مائية.

وأضاف أن الهدف يتمثل في إنشاء منظومة دفاعية متكاملة تعزز قدرة فنلندا على حماية حدودها، والاستفادة من الدروس والخبرات الميدانية الأوكرانية في تطوير وسائل الدفاع والتحصين.