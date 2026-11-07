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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية: مسابقة خلال شهر لطرح 5 تحديات حكومية أمام شركات التكنولوجيا

وزير المالية:
وزير المالية:
أ ش أ

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، اعتزام الوزارة إطلاق مسابقة جديدة خلال شهر، تتضمن طرح 5 مشكلات وتحديات تواجه العمل الحكومي أمام شركات التكنولوجيا، لتقديم حلول عملية ومبتكرة لمعالجتها، مقابل جوائز مالية بالجنيه المصري للشركات الفائزة.

وقال كجوك، خلال مشاركته في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، إن المسابقة تستهدف الاستفادة من خبرات الشركات وقدراتها التكنولوجية في تقديم حلول تسهم في معالجة التحديات التي تواجه الدولة، وتعزيز الاعتماد على الخدمات والحلول الرقمية.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى دعم جهود الدولة في التحول الرقمي، من خلال توسيع التعاون مع شركات التكنولوجيا والاستفادة من تطبيقاتها في تطوير الخدمات الحكومية.

وأشار إلى عقد لقاءات مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلي الشركات، لبحث فرص توظيف تكنولوجيا المعلومات وإحداث نقلة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل على تطوير تطبيق منظومة الضريبة العقارية، من خلال إصدار نسخة جديدة تتضمن تحسينات كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة للممولين، وتطوير آليات التقدير، بما يتيح خدمات أكثر دقة في حساب الالتزامات الضريبية.

وكشف عن العمل على إطلاق موقع إلكتروني جديد لوزارة المالية باللغتين العربية والإنجليزية، مع الاستفادة من إمكانات الشركات المحلية في تطوير الخدمات والمنصات الرقمية.

وأكد أهمية مواصلة دعم الممولين وتيسير الإجراءات أمامهم، من خلال تبسيط الخدمات وتسهيل التعاملات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.

وأشار كجوك إلى أهمية توفير دورات تدريبية متخصصة في الاقتصاد وإدارة الأعمال، إلى جانب دعم الشركات العاملة في مصر ومساعدتها على التوسع وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وشدد على ضرورة تشجيع الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات، بما يعزز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات، ويدعم القطاعات الأعلى نموًا والأكثر قدرة على التصدير، وينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد المصري.

وزير المالية مسابقة العمل الحكومي

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