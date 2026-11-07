قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر
علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
كيا بيجاس 2026.. بمحرك اقتصادي وتصميم السيدان
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
زلزال يضرب اليابان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر .. وإطلاق تنبيهات الطوارئ
باسم مرسي يوجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة بعد اختيار علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدبيبة: طلبنا تدخل مصر لإعادة مقر تجمع دول الساحل والصحراء إلى ليبيا

الدبيبة
الدبيبة
القسم الخارجي

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته طلبت من مصر التدخل للمساعدة في إعادة مقر تجمع دول الساحل والصحراء إلى ليبيا، في خطوة تعكس تحركات طرابلس لاستعادة المؤسسات الإقليمية التي كانت تتخذ من الأراضي الليبية مقرًا لها.

ويأتي هذا الطلب في إطار مساعي الحكومة الليبية لتعزيز الحضور الدبلوماسي لليبيا داخل محيطها الأفريقي، واستعادة دورها في المؤسسات والتجمعات الإقليمية، بما يدعم علاقاتها مع دول القارة ويعزز مكانتها السياسية والاقتصادية.

وأوضح الدبيبة، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن تجمع دول الساحل والصحراء يُعد أحد الأطر المهمة للتعاون بين الدول الأفريقية، لما يتيحه من فرص لتعزيز الحوار والتفاهم وتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن التجمع لم يحقق الفاعلية المطلوبة خلال وجود إدارته في العاصمة التشادية إنجمينا.

استعادة الدور الأفريقي لليبيا

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى أن بلاده تحركت للتواصل مع الدول الأعضاء، وفي مقدمتها مصر، لبحث سبل إعادة الإدارة التنفيذية للتجمع إلى العاصمة طرابلس، وإحياء أنشطته بما يخدم المصالح المشتركة للدول المشاركة.

ويكتسب الملف أهمية خاصة في ضوء العلاقات المصرية الليبية، والدور الذي تسعى طرابلس إلى تعزيزه من خلال التنسيق مع القاهرة في القضايا الإقليمية والأفريقية، خاصة أن مصر تُعد من الدول المعنية باستقرار منطقة الساحل والصحراء وتطورات الأوضاع في القارة الأفريقية 

تجمع دول الساحل والصحراء.. تأسيس ليبي وحضور أفريقي

ويعود تأسيس تجمع دول الساحل والصحراء إلى 4 فبراير 1998 في العاصمة الليبية طرابلس، بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب دعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية وتسوية النزاعات.

وكانت العاصمة التشادية إنجمينا قد استضافت مقر الإدارة التنفيذية للتجمع خلال السنوات الماضية، قبل إعادة افتتاح المقر الرسمي للأمانة التنفيذية في طرابلس خلال أبريل 2026، في إطار تحركات ليبيا لاستعادة دورها داخل المؤسسة الأفريقية. 

وتعكس تصريحات الدبيبة رغبة الحكومة الليبية في توظيف علاقاتها الإقليمية، وعلى رأسها علاقاتها مع مصر، لدعم عودة التجمع إلى ممارسة دوره بصورة أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون الأفريقي المشترك في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.


 

الدبيبة ليبيا مصر الحكومة الليبية ع طرابلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

كتب شرعية معتمدة وسهلة في العقيدة والعبادات.. تعرف عليها

ممارسة مهنة الطب

حكم ممارسة الطب ونشر وصفات دوائية من غير المتخصصين.. دار الإفتاء تجيب

انطلاق اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

بمشاركة 16 ألف دارس.. انطلاق اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر | صور

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد