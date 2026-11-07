زيارات طبية حتى باب البيت.. كيف توفر وزارة الصحة الرعاية لكبار السن؟

لم تعد الرعاية الصحية لكبار السن تقتصر على الذهاب إلى المستشفيات والانتظار داخل العيادات للحصول على الخدمة الطبية، إذ تتجه الدولة إلى توسيع مظلة الرعاية لتصل إلى منازل المواطنين، خاصة الذين تحول ظروفهم الصحية أو صعوبة الحركة دون التوجه إلى المنشآت الطبية.

منظومة متكاملة للتعامل مع أمراض الشيخوخة

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه وزارة الصحة والسكان لتطوير منظومة متكاملة للتعامل مع أمراض الشيخوخة، لا تكتفي بعلاج المرض بعد ظهوره، وإنما تعتمد على الوقاية والتدخل المبكر والكشف الدوري عن المشكلات الصحية والنفسية.

وتستهدف هذه الجهود مساعدة المواطنين على التقدم في العمر بصحة أفضل، مع توفير الدعم الطبي والنفسي اللازم لهم، وتأهيل المحيطين بهم للتعامل مع احتياجاتهم اليومية.

تفاصيل خطة الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية

وكشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، تفاصيل خطة الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، موضحًا أن استراتيجية وزارة الصحة حتى عام 2030 تستهدف الوصول إلى مفهوم «الشيخوخة الصحية»، من خلال تعزيز الوقاية والتدخل المبكر قبل الوصول إلى مراحل متقدمة من العمر.

وأوضح ماهر أن المبادرات الصحية تستهدف مساعدة المواطنين على بلوغ مرحلة الشيخوخة وهم يتمتعون بحالة صحية جيدة قدر الإمكان، بدلًا من الانتظار حتى ظهور الأمراض والتعامل معها بعد تفاقمها، مشيرًا إلى أن المنظومة تتضمن خدمات طبية ونفسية تستجيب للاحتياجات المختلفة لهذه الفئة.

افتتاح عيادة نهارية بمستشفى الخانكة

وفي إطار تطوير الخدمات المتخصصة، أشار إلى افتتاح عيادة نهارية بمستشفى الخانكة للصحة النفسية، لتقديم الرعاية لكبار السن الذين يعانون اضطرابات نفسية، بما يتيح لهم الحصول على خدمات متخصصة تتناسب مع طبيعة حالتهم الصحية.

وعلى مستوى الرعاية الأولية، أكد أن الوحدات الصحية تقدم حزمة من الفحوصات والخدمات المخصصة لكبار السن، تشمل قياس الطول والوزن وضغط الدم ومستويات السكر، وإجراء فحوصات القلب، إلى جانب استخدام استبيانات طبية للكشف المبكر عن أعراض القلق والاكتئاب واضطرابات الذاكرة، بما يساعد على اكتشاف المشكلات الصحية والنفسية والتعامل معها في مراحل مبكرة.

الرعاية الطبية تصل إلى المنزل

ومن أبرز الخدمات التي تستهدف تخفيف المعاناة عن كبار السن، تنفيذ زيارات منزلية دورية في مختلف المحافظات، خاصة للحالات التي تواجه صعوبة في الحركة أو لا تستطيع التوجه إلى الوحدات الصحية والمستشفيات، حيث تنتقل الفرق الطبية إلى منازلهم لتقديم الخدمات اللازمة ومتابعة حالتهم الصحية.

وكشف ماهر أن إحدى المحافظات سجلت نحو 24 ألف زيارة منزلية لكبار السن، وهو ما يعكس أهمية هذا المسار في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية، وعدم حرمان المرضى من الرعاية بسبب عدم قدرتهم على الانتقال من منازلهم.

تدريب المرافقين على التعامل مع كبار السن

ولم تتوقف جهود الوزارة عند تقديم الخدمات الطبية المباشرة، بل امتدت إلى الاهتمام بالأشخاص المحيطين بكبار السن، من خلال توفير دورات تدريبية لتأهيل المرافقين وتعريفهم بالأساليب الصحية والنفسية السليمة للتعامل مع هذه الفئة، بما يساعد على توفير بيئة آمنة وداعمة لهم داخل المنزل.

وفيما يتعلق بكيفية الاستفادة من هذه الخدمات، أوضح ماهر أن المواطنين يمكنهم الاستفسار عن خدمات رعاية كبار السن من خلال الخط الساخن لوزارة الصحة 105، أو الرقم 15335، وكذلك التوجه إلى أقرب وحدة صحية للتعرف على الخدمات المتاحة وآليات الحصول عليها.