لا تخلطي هذه المنظفات معًا أثناء تنظيف الحمام.. أبخرة خطيرة مضرة للصحة

تحرص كثير من ربات البيوت على تنظيف الحمام وتعقيمه باستمرار للتخلص من البقع والروائح الكريهة والجراثيم، وقد تلجأ بعضهن إلى خلط أكثر من نوع من المنظفات للحصول على نتيجة أقوى وفي وقت أقل، دون الانتباه إلى أن الجمع بين بعض المواد الكيميائية قد يؤدي إلى تفاعلات خطيرة تنتج عنها غازات وأبخرة ضارة بالصحة.

وتكمن الخطورة في أن بعض هذه الخلطات قد تسبب تهيج العين والأنف والحلق، أو صعوبة التنفس، وقد تصل آثار التعرض لتركيزات مرتفعة منها إلى حالات تسمم تستدعي التدخل الطبي، لذلك من الضروري معرفة المنظفات التي يجب عدم خلطها نهائيًا.

منظفات لا يجب خلطها معًا أثناء تنظيف الحمام

هناك مجموعة من المواد المستخدمة في التنظيف المنزلي يجب التعامل معها بحذر، ومن أبرزها:

1- الكلور والخل

يعد خلط الكلور مع الخل من الأخطاء الخطيرة التي قد تحدث أثناء تنظيف الحمام، لأن الخل يحتوي على حمض الأسيتيك، وعند اختلاطه بالكلور المنزلي المحتوي على هيبوكلوريت الصوديوم قد ينتج غاز الكلور السام.

وقد يؤدي استنشاق هذا الغاز إلى السعال وحرقة العينين وتهيج الجهاز التنفسي، كما قد يسبب صعوبة في التنفس عند التعرض لكميات مرتفعة.

2- الكلور ومنظفات الحمام الحمضية

تحتوي بعض منظفات إزالة الترسبات الكلسية وصدأ المياه على أحماض، وقد يؤدي خلطها بالكلور إلى انطلاق غاز الكلور.

لذلك لا يجب استخدام الكلور مباشرة بعد منظف المرحاض أو مزيل الترسبات دون التأكد من إزالة المنتج السابق وشطف السطح جيدًا وفقًا لتعليمات العبوة.

3- الكلور والأمونيا

قد تحتوي بعض المنظفات المنزلية على الأمونيا، وعند خلطها بالكلور يمكن أن تتكون مركبات تعرف بالكلورامينات، وهي غازات قد تسبب تهيج العين والجهاز التنفسي والسعال وضيق التنفس.

ويجب الانتباه إلى أن الأمونيا قد توجد في بعض منظفات الزجاج والأسطح، لذلك لا ينبغي الاعتماد على شكل المنتج أو رائحته لمعرفة مدى أمان خلطه بمنتج آخر.

4- الكلور والكحول

من الأخطاء التي يجب تجنبها خلط الكلور بالكحول المستخدم في التنظيف أو التعقيم، لأن هذا التفاعل قد يؤدي إلى تكوين مواد كيميائية ضارة، منها الكلوروفورم، وقد ينتج عنه أيضًا مركبات أخرى خطرة.

لذلك يجب استخدام كل منتج بصورة مستقلة ووفقًا للتعليمات المكتوبة على العبوة.

5- الخل وماء الأكسجين

رغم استخدام الخل وماء الأكسجين في بعض أغراض التنظيف بشكل منفصل، فإن خلطهما في وعاء واحد قد يؤدي إلى تكوين حمض البيرأسيتيك، وهو مادة مهيجة قد تسبب أضرارًا للجلد والعينين والجهاز التنفسي.

ولا ينبغي تحضير هذه الخلطة في المنزل أو تخزينها داخل عبوات غير مخصصة لها.

6- خلط أكثر من منظف لإزالة البقع

قد تعتقد بعض ربات البيوت أن زيادة عدد المنظفات تعني تنظيفًا أفضل، لكن الجمع بين منتجات مختلفة دون معرفة مكوناتها قد يؤدي إلى تفاعلات غير متوقعة.

والأفضل اختيار منظف واحد مناسب لنوع السطح والبقعة، واتباع تعليمات الاستخدام والتهوية الموصى بها.

ماذا تفعلين إذا اختلطت المنظفات بالخطأ؟

إذا حدث خلط بين منظفات وظهرت رائحة نفاذة أو أبخرة غير معتادة، يجب التوقف عن التنظيف فورًا ومغادرة المكان إلى هواء طلق، مع إبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة.

ولا تحاولي الاقتراب من الخليط لإضافة مادة أخرى أو معادلته، ولا تستخدميه مجددًا أو تحاولي نقله إذا كان ذلك يعرضك للأبخرة.

وإذا ظهرت أعراض مثل السعال الشديد أو ألم الصدر أو صعوبة التنفس أو حرقة العينين، يجب طلب المساعدة الطبية العاجلة، وعدم الانتظار حتى تختفي الأعراض.

نصائح مهمة لاستخدام منظفات الحمام بأمان