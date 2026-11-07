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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكثر من البرتقال في فيتامين C.. فوائد مذهلة للجوافة وورقها

فوائد صحية لتناول الجوافة
فوائد صحية لتناول الجوافة
آية التيجي

تُعد الجوافة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، فهي مصدر جيد لفيتامين C والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما تحتوي على فيتامين A ومركبات نباتية مضادة للأكسدة. ولا تقتصر فوائدها على الثمار فقط، إذ تحظى أوراق الجوافة أيضًا باهتمام بسبب استخدامها التقليدي في تهدئة السعال.

الجوافة أم البرتقال.. أيهما يحتوي على فيتامين C أكثر؟

وكشف الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، في منشور لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن مجموعة من الفوائد الصحية للجوافة وأوراقها، موضحًا أسباب تفضيل شرائها بأوراقها، والوقت الذي يمكن تناولها فيه.

أوضح الدكتور أحمد أبو الريش أن الجوافة من الفواكه الغنية بفيتامين C، مشيرًا إلى أنها تحتوي على كمية أكبر من هذا الفيتامين مقارنة بالبرتقال، وقد تصل إلى أكثر من خمسة أضعاف الكمية الموجودة فيه وفقًا لما ذكره في منشوره.

ولا تقتصر القيمة الغذائية للجوافة على فيتامين C، بل تحتوي أيضًا على مجموعة من العناصر الغذائية التي تدعم وظائف الجسم المختلفة.

فوائد صحية لتناول الجوافة

7 فوائد صحية لتناول الجوافة

بحسب ما ذكره أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، تتمثل أبرز فوائد الجوافة في:

ـ غنية بفيتامين C: تساهم في دعم وظائف الجهاز المناعي، وتعمل كمضاد للأكسدة.

ـ تحتوي على البروتين النباتي: أشار المنشور إلى أن كل 100 جرام من الجوافة توفر أكثر من 2.5 جرام من البروتين.

ـ تحسين الهضم: تحتوي على الألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك.

ـ دعم صحة القلب: توفر البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن المهمة لتنظيم ضغط الدم.

ـ الحفاظ على صحة العين: تحتوي على فيتامين A الضروري لدعم الإبصار.

ـ دعم المناعة: تضم مجموعة من الفيتامينات والمركبات النباتية التي تساعد الجسم في أداء وظائفه المناعية.

ـ المساعدة في التحكم بالوزن: يمكن أن تكون مناسبة للأنظمة الغذائية الصحية بفضل محتواها من الألياف، التي تساعد على الشعور بالشبع.

فوائد صحية لتناول الجوافة

لماذا ينصح بشراء الجوافة بأوراقها؟

لفت الدكتور أحمد أبو الريش إلى أهمية أوراق الجوافة، موضحًا أنها تحتوي على مركبات نباتية، من بينها التانينات ومضادات الأكسدة، التي تحظى باهتمام بسبب خصائصها المحتملة.

وأشار إلى أن مغلي أوراق الجوافة يُستخدم تقليديًا لتهدئة السعال، كما تحدث عن فوائد محتملة له في تخفيف الالتهابات وآلام المفاصل والركبة.

ومن بين الاستخدامات التي ذكرها أيضًا تناول مغلي أوراق الجوافة قبل الوجبات، باعتباره قد يساعد في الحد من ارتفاع سكر الدم بعد الطعام، فضلًا عن دوره المحتمل في دعم التحكم بالوزن.

فوائد صحية لتناول الجوافة

هل مغلي ورق الجوافة يساعد على خفض سكر الدم؟

تحتوي أوراق الجوافة على مركبات نباتية، بينها التانينات ومركبات أخرى ذات خصائص مضادة للأكسدة، وقد تناولت بعض الأبحاث تأثير مستخلصات أوراق الجوافة في مستويات السكر.

لكن لا ينبغي اعتبار مغلي الأوراق علاجًا لمرض السكري أو بديلًا للأدوية الموصوفة، كما أن تأثيره في خفض الوزن لا يزال بحاجة إلى أدلة سريرية كافية.

 

ما أفضل وقت لتناول الجوافة؟

أشار الدكتور أحمد أبو الريش في منشوره إلى أن تناول الجوافة بعد الوجبات قد يكون أفضل من تناولها قبل الطعام، موضحًا أن تناولها قبل الوجبة قد يسبب الشعور بالثقل أو الانتفاخ لدى بعض الأشخاص، خاصة من يعانون أعراض القولون العصبي.

كما ذكر أن تناول الجوافة قبل النوم قد يهيج السعال أو يزيد أعراض البرد لدى بعض الأشخاص.

ومع ذلك، لا توجد قاعدة علمية عامة تمنع تناول الجوافة على معدة فارغة أو قبل النوم؛ إذ يختلف تأثيرها من شخص لآخر بحسب طبيعة الجهاز الهضمي ومدى تحمله للألياف.

فوائد صحية لتناول الجوافة

هل يجب غسل أوراق الجوافة قبل استخدامها؟

من المهم غسل أوراق الجوافة جيدًا بالماء الجاري قبل استخدامها في تحضير المشروبات، للتخلص من الأتربة والملوثات المحتملة. ولا يُعد النقع وحده بديلًا عن الغسل الجيد.

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فوائد صحية لتناول الجوافة
فوائد صحية لتناول الجوافة
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