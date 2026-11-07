محافظ الوادي الجديد: السيطرة على حريق خارجي بمجمع كهرباء الفرافرة

أكدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، نجاح جهود إخماد الحريق الذي اندلع بمجمع كهرباء الفرافرة، بأحد المغذيات خارج غرفة التحكم الرئيسية، ما أسفر عن اشتعال الغلاف الصاج الخارجي لهنجر غرفة التحكم، دون وقوع أي أضرار أو تأثر بماكينات التوليد.

وأوضحت محافظ الوادي الجديد أنه جاري تنفيذ أعمال التبريد وحصر الأضرار، مع استدعاء فرق الصيانة بالقطاع لمباشرة أعمال الفحص والإصلاح، وتوزيع ماكينات الطوارئ على المواقع الحيوية بالمدينة لإمدادها بالكهرباء اللازمة؛ وفصل التيار عن باقي القرى احترازيًا لحين التأكد من سلامة التوصيلات، مع التشديد على المتابعة اللحظية وسرعة الانتهاء من إجراء الإصلاحات الفنية اللازمة لعودة الخدمة.