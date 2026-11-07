نشوب حريق بمحطة الكهرباء الرئيسية بالفرافرة والحمايه المدنية تسيطر علي الموقف

شهدت محطة الكهرباء الرئيسية بواحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اندلاع حريق اندلاع حريق كبير، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

تفاصيل الحادث

وأكد سلامة الحريتي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، لمحاولة إخماد النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى المناطق والمنشآت المجاورة، مشيرا إلى أنه جارٍ التعامل مع الحريق ومتابعة تطورات الموقف، للوقوف على أسبابه وحجم الخسائر.

وتعتمد الفرافرة على محطة رئيسية تضم مولدات لتوليد الكهرباء، نظرًا لعدم ارتباطها بشبكة الكهرباء الرئيسية القادمة من السد العالي، وهو ما يجعل المحطة أحد المرافق الحيوية المسؤولة عن توفير الطاقة الكهربائية لأهالي الفرافرة.