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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيلزه آينجر مرشحة لتولي رئاسة ألمانيا لتصبح أول امرأة تشغل المنصب

"إيلزه آينجر"
"إيلزه آينجر"
أ ش أ

تتجه السياسية البافارية إيلزه آينجر لتولي منصب الرئيس المقبل لألمانيا، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد، وفقاً لما أفاد به مسؤولان بارزان في التيار المحافظ مطلعان على الأمر.

وقال المسؤولان لصحيفة «بيلد» الألمانية إن الكتلة المحافظة التي ينتمي إليها المستشار الألماني فريدريش ميرز، والحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إلى تيار يسار الوسط، سيقدمان آينجر مرشحة لخلافة الرئيس الألماني الحالي فرانك فالتر شتاينماير، الذي تنتهي ولايته.

وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لإتاحة المجال أمامهما للحديث بحرية بشأن الشؤون الداخلية للأحزاب، أن الإعلان الرسمي عن ترشيح آينجر سيصدر يوم الاثنين المقبل.

وشغلت آينجر سابقاً منصب وزيرة الزراعة في حكومة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2013، وتتولى حالياً رئاسة برلمان ولاية بافاريا.

كما تنتمي إلى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وهو الحزب الشقيق لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ينتمي إليه المستشار فريدريش ميرز، ويتركز نشاطه في ولاية بافاريا.

ويشكل الحزبان كتلة برلمانية مشتركة في البرلمان الاتحادي الألماني «البوندستاج»، كما ينتميان إلى حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.

وأضاف المسؤولان أن ميرز يعتزم إبلاغ كبار قيادات حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، يوم الأحد المقبل، بأن آينجر ستكون مرشحة الكتلة المحافظة لهذا المنصب.

ومن المقرر أن تنتهي الولاية الثانية والأخيرة للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ومدتها خمس سنوات، في مارس 2027، إذ لا يحق له الترشح لولاية جديدة. ومن المقرر انتخاب خلفه في 30 يناير 2027.

ويُعد منصب الرئيس الألماني شرفياً إلى حد كبير، إذ يتولى المستشار الألماني تحديد التوجهات الرئيسية للسياسات الحكومية.

وكان رئيس وزراء ولاية بافاريا المنتمي إلى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس زودر قد طرح اسم آينجر مرشحة للمنصب في أبريل الماضي.

وعلى الرغم من هيمنة الحزب على الحياة السياسية في بافاريا لفترة طويلة، فإنه لم يسبق له أن قدم مستشاراً أو رئيساً لألمانيا.

كما أبدى عدد من السياسيين البارزين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر دعمهم لترشيح آينجر خلال الأسابيع الأخيرة.

ووصف رئيس وزراء ولاية براندنبورج المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي ديتمار فويدكه، آينجر بأنها «المرشحة المثالية»، مشيراً إلى إلمامها الواسع بتفاصيل الحياة السياسية الألمانية.

السياسية البافارية إيلزه آينجر الرئيس المقبل لألمانيا

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