باراجواي .. مجلس الشيوخ يعزل الرئيس سانتياجو بينيا بعد إنهيار بنك رقمي

عزل مجلس الشيوخ في باراجواي الرئيس سانتياجو بينيا، بعد إدانته بسوء السلوك على خلفية انهيار بنك رقمي مرتبط بمصالحه التجارية، وجرده من حصانته القضائية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن رئيس باراجواي سانتياجو بينيا استقالته بعد تصويت مجلس النواب بالإجماع على عزله، إثر انهيار أحد أكبر البنوك في البلاد، وسط أزمة مالية واحتجاجات شعبية واسعة

وكانت الأزمة اندلعت بعدما استولت السلطات على بنك "أوينو" وجمّدت ودائع ملايين المواطنين، في بلد يحتفظ نحو ثلث سكانه بمدخرات لدى المصرف.

و تزايدت الضغوط على الرئيس بعد الكشف عن ارتفاع الودائع الحكومية لدى البنك إلى أكثر من 800 مليون دولار منذ توليه السلطة في 2023، علماً بأنه كان يمتلك سابقاً حصة في الشركة الأم للمصرف، ما أثار شبهات تضارب مصالح.

وإمتدت الاضطرابات إلى الأسواق، حيث تراجعت عملة باراغواي 5.2% مقابل الدولار وهبطت السندات الحكومية.