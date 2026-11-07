غزة تفرح رغم الحرب .. حفل زفاف جماعي لـ 500 عريس وعروسة بالقطاع

شهدت مدينة غزة، أمس الجمعة، عرسا جماعيا شارك فيه 500 عريس وعروس، حيث أقيم الحفل تحت اسم ثوب الفرح 3 في النادي البحري المطل على شاطئ غزة.

وجاء تنظيم الحفل من قبل لجنة عملية الفارس الشهم 3 الإماراتية، وبدعم من مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بهدف مساعدة الشباب الفلسطينيين على الزواج في ظل الظروف المعيشية الصعبة.



وأظهرت الصور التي تم إلتقاطها إرتداء العرائس أثوابا بيضاء مطرزة بالتطريز الفلسطيني التقليدي، فيما ارتدى العرسان بدلات رسمية.

وسُبق الاحتفال بموكب سيارات زينت بالورود والشرائط الحمراء والأعلام الفلسطينية، جاب الطريق الساحلي وسط مشاهد الدمار الذي خلفته الحرب.